Denuncian en redes entrega de permisos de circulación obsoletos

El Diario

Chihuahua.- En redes sociales están denunciando que Recaudación de Rentas está entregando permisos provisionales a vehículos particulares obsoletos, es decir firmados por quien fuera el director de Vialidad, Carlos Reyes, ocasionando que la Policía Vial detenga a los conductores.

El quejoso señala que estos permisos son entregados por Recaudación de Rentas a falta de placas metálicas; además están dando los más viejos, porque se estaban rezagando y no se iban a deshacer de ellos.

Los hechos narrados sucedieron ayer por la tarde, cuando se difundió la denuncia, ya que una persona fue detenida por un Policía Vial que conducía la unidad 322, quien mencionó que el traer un permiso viejo es un delito y tendría que ser consignado, a pesar de mostrar los recibos de pago al Gobierno del Estado y la tarjeta de circulación.

“El día de hoy aproximadamente a la 1:25 de la tarde me paro un vialidad en motocicleta, su unidad es la 322, el motivo fue un permiso que yo pague en recaudación de rentas de la terminal sur del vivebus, el oficial argumentaba que esos permisos no son válidos ya que estaban firmados por Carlos reyes López (ex director de vialidad)”, señala la denuncia.

En la queja se menciona que el policía dijo que era imposible haberlo obtenido de manera legal en Recaudación de Rentas, asegurando que era un permiso para circular falso y que eso era un delito, por lo cual se iba a ir detenido.

Tras dos horas de mostrar los documentos que demostraban su validez, el agente fue informado del hecho y el ciudadano detenido fue liberado, señala el escrito publicado en redes sociales.

En este sentido, publican varias preguntas a los comandantes de la Policía Vial:

1-¿Por qué sus oficiales de vialidad están tan desinformados con respecto a estos permisos?

2-¿Por qué en Recaudación de Rentas están entregando permisos con la firma del exdirector de Vialidad y no con la firma del director actual?

3-¿Por qué estos permisos no tienen ningún sello que apruebe su validez?

4-¿Por qué nosotros tenemos que pagar permisos nada más porque las placas "no les han llegado", haciéndonos tirar todo ese dinero?

5-¿De verdad está usted haciendo bien su trabajo?