Frenan la proliferación de gasolineras en Chihuahua

El Diario de Chihuahua El Diario de Chihuahua El Diario de Chihuahua

Chihuahua— La reforma energética impulsada por la administración federal pasada dio paso a que cualquier particular con el recurso suficiente pueda solicitar instalar una gasolinera con algunos requisitos que, de ser cumplidos, obligan a la Dirección de Desarrollo Urbano a autorizar su construcción, informó el director de esta institución Gabriel Valdez.

Sin embargo los proyectos de obra de gasolineras han encontrado en diversos sectores de la sociedad civil chihuahuense un rechazo que mantiene, actualmente, en pugna a dos proyectos de los cuatro que desde 2018 han sido autorizados.

Valdez detalló que al día de hoy se construyen cuatro gasolineras en la ciudad, iniciando con la que mantiene su construcción a las faldas del Cerro Grande, de Grupo Cimarrón, -que sigue su curso a pesar de varios recursos legales interpuestos por grupos ambientalistas que han frenado la obra en algunas ocasiones de forma temporal- otra en Fraccionamiento Cordillera, una más en la avenida Pacheco, frente a la estación de Policía Zona Sur y una última que ha entrado en disputa con un comité vecinal en la colonia Infonavit Nacional.

El director recordó, no obstante, que este “incremento”, por llamarlo de alguna forma en la construcción de gasolineras se debe a las reformas que desde nivel federal facultan la libre competencia en el mercado en materia de expendio de gasolinas y diésel.

“En nuestro país a partir del 2014 hay esta reforma y es factible que incluso particulares puedan solicitar la construcción de una gasolinera, que en el pasado tenía únicamente como concesionario Pemex, entonces se abre pues a la competencia. Incluso el regidor Castañeda referenciaba en una nota periodística que ya no se necesitaba (la gasolinera en Infonavit Nacional), pero ya no es el tema de si se necesita o no, es un tema de libre competencia”, detalló.

En este sentido, cabe recordar que la Ley de Hidrocarburos estableció que “a partir del 1 de enero de 2017 los permisos para la importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables”, y los “permisos para el Expendio al Público de gasolinas y diésel serán otorgados por la Comisión Reguladora de Energía”, órgano federal que al momento es el encargado de avalar dichos proyectos y que es de los primeros requerimientos para que a nivel municipal se otorgue la licencia.

A pesar de ello, el director de DDUE enfatizó que no son omisos a la oposición de la ciudadanía, la cual por ley ante estos casos puede acceder a “medios de impugnación y de defensa”, inconformarse ante actos de autoridad, e incluso, como lo hizo la asociación Salvemos los Cerros de Chihuahua quienes realizaron la primera consulta ciudadana derivada de la Ley de Participación Ciudadana para exigir que se detenga la construcción de la gasolinera en Cerro Grande, lo que hasta el momento no han logrado de manera definitiva.