Denuncia Pensiones que ni Hacienda paga

Chihuahua— Pensiones Civiles del Estado (PCE) denunció ayer ante la Secretaría de la Función Pública a las instancias que han incumplido con las cuotas de los trabajadores, incluyendo a la Secretaría de Hacienda Estatal, quien hasta octubre de este año tenía un adeudo de mil 423 millones 966 mil 071 pesos.

El titular del organismo, Alberto José Herrera González, explicó que lo que se busca es que el servicio de los empleados no se vea afectado ante la precaria situación que enfrentan y recordó que a los trabajadores se les hacen las deducciones que deberían llegar a la institución, lo cual no ha pasado.

En el 2016 la cartera vencida de Pensiones Civiles era de mil 800 millones de pesos, la cual se ha duplicado al llegar a los 3 mil 760 millones este año, sin que se hayan tomado acciones para remediar la situación hasta ahora.

El motivo de las denuncias, detalló Herrera, obedecen a que los organismos están obligados por ley a realizar los pagos de las deducciones que le aplican a los sueldos de los trabajadores, así como la parte que le corresponde al patrón, por lo que no hacerlo es incumplir con una disposición legal.

Precisó que desde que se inició la administración se detectó que habían mil 800 millones de pesos en adeudos, pero no se tenía la certeza de quiénes eran los responsables de hacer los pagos, por lo que se estableció un control que ahora permite tener certeza de los organismos que deben entregar sus cuotas.

El director de PCE explicó que urgen las cuotas pendientes, ya que tres hospitales que le prestan servicio en el estado –dos en la capital y uno en Cuauhtémoc–, están exigiendo un pago parcial de los 52 millones de pesos para el día de hoy o de lo contrario dejarán de atender a los derechohabientes a partir de mañana.

Sin embargo, Herrera dijo que la deuda con los hospitales (cercana a los 300 millones de pesos), no es la única, ya que el saldo pendiente con proveedores es de 800 millones y por el momento Pensiones carece de fondos para pagar.

Esto pone en riesgo el servicio de salud de 89 mil derechohabientes, por lo cual dijo que es uno de los fines de año más difíciles debido a la insolvencia en que ha caído.

Herrera agregó que en el sector privado cuando una empresa no hace sus aportaciones al IMSS es auditada, sancionada y embargada; sin embargo, esto no ocurre en el ámbito público estatal, por lo cual se tiene que hacer la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública y sea ésta la encargada de investigar por qué no se realizan las aportaciones.

