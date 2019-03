Deja 'Maru' a regidor de Morena a cargo de Sesión de Cabildo

Chihuahua— La presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, abandonó la Sesión de Cabildo y dejó en su lugar al regidor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sebastián Torres Aguayo.

Lo anterior, no sin antes permitir que los ediles votaran por la propuesta para que fuera el coordinador de dicha fracción edilicia quien presidiera la sesión con los diversos acuerdos, dictámenes y puntos de la reunión.

La alcaldesa dijo que debía atender asuntos de carácter de urgencia, los cuales no fueron explicados ni mencionados, pero que no podía esperar, razón por la que anunció su retiro de la sesión.