Dan clases y dejan de recibir pago en el Ichea

Chihuahua– Al menos 3 mil 500 voluntarios que sirven como mancuerna para echar a andar la alfabetización de mayores de edad en el estado se han quedado sin pagos por parte de la Federación.

Estos trabajadores, que forman parte del Instituto Chihuahuense para la Educación de los Adultos (Ichea) como “figuras solidarias” viven en la precariedad laboral: no acumulan antigüedad, las vacaciones no son pagadas, no cuentan con servicio médico y sólo reciben compensaciones de 2 mil pesos por quincena. Esas remuneraciones no han llegado desde inicio de año.

Antonio ha formado parte del sistema de voluntariado en la ciudad de Chihuahua desde hace años. El Ichea, que depende directamente del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), ubicado en la Ciudad de México, no ha recibido los pagos de las dos quincenas de enero y, de acuerdo con el profesor, tampoco se remunerará la primera quincena de febrero.

A diferencia del personal sindicalizado y de confianza que trabaja para el Ichea, los voluntarios reciben sus pagos no por medio de una institución bancaria, sino por Telecomunicaciones de México (Telecomm).

“Nosotros debemos estar sujetos a los convenios entre el INEA y el Telecomm. Hemos ido con ellos y nos han dicho que no saben si han renovado el convenio anual. En el Ichea tampoco nos han dado explicación”, señaló Antonio, nombre ficticio a petición de anonimato.

Pero Eberto Javalera Lino, director del Ichea, afirmó a El Diario que el convenio con Telecomm para la administración de pagos a voluntarios sí fue renovado y que el retraso de las compensaciones ha surgido en todo el país.

“El contrato sigue, lo que esperamos es que se autorice y se pueda administrar (el pago). No hay problema con Telecomm”, aclaró el director del Ichea luego de informar que hasta el momento, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha depositado el recurso correspondiente. “Estamos en espera”, dijo.

Desde inicio de 2019 el Presupuesto de Egresos de la Federación reflejó una disminución al fondo para el INEA. En 2018, la institución recibió 481 millones 929 mil pesos, pero este año operará con 472 millones de pesos; casi nueve millones menos.

Las “figuras solidarias” son la médula ósea del sistema de alfabetización de los mayores de edad. Cuando se cumplen los 15 años, el Gobierno del Estado ya no es responsable de la educación de sus ciudadanos. Por ello los voluntarios que se encausan a enseñar a adultos están integrados por cuatro roles: maestros, aplicadores de exámenes, promotores del programa (quienes reclutan a los adultos) y los afanadores (dedicados a la limpieza). Todos los 3 mil 500 de ellos reciben 2 mil a la quincena.

Javalera dijo que estas especulaciones son falsas y aseguró que el programa de alfabetización tampoco desaparecerá, como lo sucedido con las apoyos a las estancias infantiles. No obstante, Antonio contó que cientos de colaboradores en el Ichea dependen de las compensaciones quincenales que reciben por su labor.