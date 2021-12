Critica coordinador de Gabinete de Chihuahua aumento del DAP

Chihuahua.- “Para que tanto brinco estando el suelo parejo”, así lo declaró el coordinador de Gabinete del Gobierno Municipal y analista político, Arturo García Portillo, al compartir su opinión frente a la problemática generada en torno al tema de la tarifa única en el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP).

Arturo García Portillo, habló acerca del origen de este malentendido, y en su explicación detalló que todo comenzó por la resolución que tuvo la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuya titular, Rosario Ibarra, pidió declarar como ilegal la forma en la que se venía cobrando el DAP en los municipios del estado de Chihuahua.

Explicó que la resolución establece que es incorrecto hacer este cobro como se ha venido haciendo hace años, es decir, mediante un porcentaje pequeño del monto del recibo de energía eléctrica que se aplique a cada medidor de la ciudad, sean estos de casas, comercios, empresas o gobiernos. Es decir, que quienes gastan más luz pagan más, y al revés, menor consumo menor pago.

En cambio, la resolución dice que, si se quiere obtener ese recurso, se debe hacer exactamente igual para todos, la misma cantidad para ricos y pobres, por lo que se les pidió a los municipios, homologar este cobro para que sea igual tanto para las grandes empresas, como para un domicilio particular, aplicándose las medidas no sólo para la capital de Chihuahua, sino también, para Juárez y los demás municipios del “estado grande”.

Para el caso de Chihuahua, García Portillo, mencionó que la acción que se aprobó en cabildo, fue para acatar la orden que venía desde la SCJN, y por esta razón, se tuvo que calcular esta tarifa única, para no afectar el servicio de luz para la ciudad, además, mencionó que el monto recabado de este aumento, no son ingresos que se quedan para el municipio, sino, se usa para pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Manifestó su opinión frente a las acciones derivadas de la CNDH: “Lo primero que hay que decir es que uno no entiende que ganas de la CNDH de meter su cuchara en este asunto, que supongo tenían claro podría afectar a la gente más pobre. Ya no sabe uno si este organismo del gobierno morenista actúa de mala fe o simplemente son incompetentes. Porque bien dice el refrán popular “para que tanto brinco estando el suelo tan parejo”. La manera de cobrar, diferenciado, es algo considerado justo y que ha funcionado con normalidad y contribuye a pagar los elevados costos de energía eléctrica, que es incluso mucho más cara incluso que la de hogares y de industria. Qué ganas de crear problemas donde no los había.”, dijo.

Comentó el analista que actitud es mezquina y farisaica, que las ganas de escandalizar, solo tienen el interés único centrado en beneficio político, para sumarle a la imagen que existe de MORENA en la ciudad. Mencionó que ellos se han opuesto a la propuesta, con la poca vergüenza para exhibir su incongruencia.

Destacó que las personas no conocen el trasfondo de esta situación y se han enojado con el Gobierno Municipal de Chihuahua, por esta medida que no está dictaminada por la administración de la capital, sino, por obedecer las órdenes de un organismo Federal.

Aclaró que se trabajará para apoyar a los más afectados por el aumento de este cobro y reiteró el compromiso que existe por el presidente municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza, hacia las familias de la capital, por lo cual, luchará por exigir los apoyos que se habían retirado por parte del Gobierno Federal como: los fondos de seguridad, de estancias infantiles, el fondo metropolitano, entre otros rubros, que en suma son más de 200 millones de pesos se le han quitado a la ciudad.