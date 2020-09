Crisis por deuda y homicidios... y Corral en el golf

Archivo / El Diario de Juárez

Chihuahua— Con alrededor de 9 mil 500 homicidios en su gestión y una deuda pública cercana a los 60 mil millones de pesos, el gobernador Javier Corral pasó el domingo en el club de golf Red Hawk de Las Cruces, Nuevo México, lo que quedó evidenciado con una publicación en Facebook, la cual borró pocos minutos después de haberla hecho.

El delegado federal de Bienestar en la capital del estado, Marcelino Gómez Brenes, hizo una captura de pantalla de la publicación de Corral Jurado y confirmó que se trata de la cuenta del mandatario, quien usa dos perfiles en la red social, uno oficial y otro personal.

De acuerdo con otras fuentes, el gobernador cruzó de Juárez a El Paso la mañana del domingo para dirigirse al campo de golf en Las Cruces, que se ubica a una hora y media de camino, aproximadamente, desde la frontera.

Fue el mediodía del domingo cuando en la red social Facebook de Javier Corral Jurado se actualizó en Las Cruces, en el Red Hawk Golf Club, la ubicación del mandatario estatal.

“¡Ya lo borró pero se alcanzó a guardar! Se pone de pechito el gobernador #Javier Corral”, posteó en su cuenta personal el funcionario federal Gómez Brenes, compartiendo la captura de pantalla de la cuenta del mandatario.

Consultado al respecto, Gómez Brenes confirmó que decidió publicar esa captura de pantalla sin expresar alguna opinión respecto a Corral o sus acciones, llamándole la atención que primero lo publicó y luego lo borró.

Explicó que el gobernador usa una cuenta oficial (página) en la que únicamente se identifica como Javier Corral, pero tiene otra personal en la que usa su nombre completo, Javier Corral Jurado, ambas verificadas, por lo que sus publicaciones pueden tomarse como referencias válidas de los lugares donde estuvo.

“Fue él (Corral) o quien le maneja su cuenta de Facebook en el teléfono”, comentó.

En la publicación de la imagen, hasta ayer habían reaccionado 253 personas, la mayoría con molestia, además de que había sido compartida 78 veces y registraba 49 comentarios.

En general el sentido de los comentarios relacionados con la imagen de que se encontraba en un campo de golf fueron negativos: “No importa que se la pase en el golf, siempre ha sido fifí, ahí hacen grandes negocios los ricos, para los cuales trabaja, el pueblo de Chihuahua no le importa”. “Desde que asumió Javier Corral la gubernatura no conozco que haya hecho una obra de trascendencia, para lo único que salió bueno es para aumentar la deuda estatal, esa deuda que la vamos a pagar todos” o “este señor no tiene remedio, pero además ni siquiera es bueno para jugar golf, pues de otra manera ya se hubiera sabido”, fueron otros de los comentarios.

El golf, la violencia y la deuda

El golf y el tenis son de las actividades recreativas que más se conocen del gobernador Javier Corral, aunque en ocasiones también ha tratado de impedir que se hagan públicas.

El domingo 3 de noviembre de 2019 fue captado en un “match play” realizado en el Club Campestre de Ciudad Juárez. Meses antes, en abril, fue captado en el San Francisco Country Club de Chihuahua cuando jugaba, al mismo tiempo que sus escoltas eran atacados en una tienda de conveniencia en los alrededores de la exclusiva zona residencial.

En otra ocasión, en marzo de 2017, fue captado en el campo de golf de Marina El Cid de Mazatlán, Sinaloa, mientras un violento fin de semana se registraba en Chihuahua.

En cuanto a la práctica del tenis, el mandatario estatal ha sido exhibido jugando también en canchas de exclusivos residenciales, así como en la Ciudad Deportiva de la capital del estado.

En octubre de 2019 sus escoltas fueron objeto de críticas por parte de los usuarios de la Deportiva, debido a que desalojaron las canchas donde jugaría el gobernador, mientras que en diciembre de ese mismo año fue detenido un reportero gráfico que le tomaba fotos a Corral mientras jugaba, robándole además el celular con el que había captado las imágenes.

En ocasiones diversas Corral Jurado ha publicado él mismo en sus redes sociales algunos juegos de tenis con sus amigos.

Mientras el gobernador muestra sus gustos deportivos, durante su administración se han elevado los niveles de violencia. Hasta el cierre del mes de agosto pasado se contabilizan 9 mil 347 homicidios dolosos en toda la entidad y poco más de 2 mil en lo que iba del año, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para el cierre de este mes la cifra habrá de rebasar las 2 mil 500 ejecuciones, según las proyecciones y el acumulado que se lleva hasta el pasado fin de semana.

En materia de deuda pública, la administración estatal suma alrededor de 60 mil millones de pesos, entre la deuda directa, los créditos contratados a corto plazo, la reestructuración realizada en años pasados y demás conceptos que la llevan a ser considerada la segunda a nivel nacional per cápita, según la evaluación de la Confederación Patronal de la República Mexicana al cierre del mes de agosto. (David Piñón Balderrama / El Diario)