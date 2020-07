Corrupción no debe ser solapada, dicen

Chihuahua– “Yo pienso que no se le debe solapar a ningún funcionario la corrupción, sea quien sea, panista, priista o de otro partido. Javier Corral fue muy claro en decir que el nuevo amanecer iba acabar con la corrupción, así que se debe actuar con mano firme”, expresó el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Jiménez, Luis Francisco Medina Alvídrez.

Lo anterior en relación con la investigación que se sigue por el delito de fraude en contra del coordinador regional de residentes de la Secretaría de Desarrollo Rural en ese municipio, Roberto González Grado.

Hasta donde yo tengo conocimiento, Roberto González es un panista de Ojinaga que compró un rancho en Jiménez. No recuerdo bien, por eso vive acá, pero no sabemos desde cuándo, subrayó.

El líder municipal del PAN en Jiménez señaló que, si la Fiscalía General del Estado ya hizo el operativo de aseguramiento de esas 96 reses, entonces se debe actuar desde la administración pública estatal para separar y tomar las debidas precauciones del caso.

Medina Alvídrez recordó que la bandera del actual mandatario estatal fue combatir la corrupción de anteriores sexenios, sin embargo, parece que no hay la capacidad de combatir la corrupción generada en el propio Gobierno panista.

“Ésa fue la bandera de Corral, que no nada más iba combatir la corrupción en Chihuahua, sino que sea a nivel nacional, quiere venderse como un Gobierno honesto. Yo pienso que, de entrada, al haber gente barzonista en Desarrollo Rural, es muy difícil sostener esta consigna. Sabemos que hay gente del barzón, no precisamente panistas, así como Lucha Castro que estuvo en la Judicatura, pero por ejemplo en la Secretaría de Cultura hay gente de Movimiento Ciudadano del estado de Nuevo León; en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres es gente del PRI, en Desarrollo Rural no hay gente panista en su totalidad”, reiteró.

En la opinión del líder albiazul, el caso de que se mencione que un funcionario estatal es acusado de fraude en Jiménez, genera mucha especulación negativa. “Porque al final de cuentas los agricultores de Jiménez van a pensar que pues está actuando este Gobierno de la misma manera cuando estaba César Duarte en Gobierno del Estado.

En ese tiempo, el residente de Jiménez era señalado de que se llevaba siempre los apoyos, que siempre agarraba tajada; entonces si es verdad lo de González Grado, yo no soy autoridad, pero hay una investigación en curso donde aún no hay sentencia, refleja que se siguen cometiendo mismas prácticas deshonestas y tiene, forzosamente como otras investigaciones, que tomarse cartas en el asunto”, sentenció.