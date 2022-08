Convierten zona habitacional en taller mecánico y de hojalatería

Chihuahua- Ciudadanos de la colonia Nuevo Triunfo en Chihuahua se quejan de cómo un domicilio se ha vuelto un taller de hojalatería y tiene grandes piezas de autopartes sobre la banqueta, además de vehículos estacionados sobre la misma, lo que genera un conflicto pues prácticamente ha tomado domicilios cercanos para estacionar la gran cantidad de vehículos que ahí se reparan.

Dicho taller mecánico está en un domicilio particular, y éste no cuenta con los permisos necesarios para poder realizar las reparaciones, otro conflicto es que a la hora de pintar los vehículos no cuenta con una zona para hacerlo y los autos se pintan dentro de un pequeño tejaban que ahí se encuentra y arrojando los químicos al aire libre.

PUBLICIDAD

Vecinos indicaron que este taller ya tiene un tiempo trabajando de esta manera, y no se tienen los cuidados necesarios al desechar los solventes que ahí se manejan a la hora de pintar los vehículos y que en algún momento se puede presentar un percance, ya que los vehículos están prácticamente uno enseguida del otro y otros más desarmados sobre la banqueta y parte de la calle frente al domicilio.

El taller se ubica sobre las calles 23 de Septiembre y la calle Hacienda Canutillo de la colonia Nuevo Triunfo, al norte de la ciudad.

Colonos hacen un llamado a las autoridades competentes, ya que se tiene el temor de que en algún momento se pueda presentar una tragedia por los solventes que ahí se manejan así como la contaminación que se genera derivado tanto antes y después de pintar los vehículos.