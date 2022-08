Aumenta presencia de animales silvestres en Chihuahua

Chihuahua.- Ante la posibilidad de que se incremente la presencia de animales silvestres tanto en viviendas colindantes con cerros, como en la misma zona montañosa de la ciudad, que se incrementa por la temporada de lluvias, el Cuerpo de Bomberos hace un llamado a la comunidad para evitar agresiones de este tipo de fauna y pide reportar las situaciones de riesgo al 9-1-1.

El subdirector de Bomberos y Rescate del Municipio, Juan Manuel Morales Alvarado, informó que con el temporal lluvioso que se presenta actualmente, es probable que busquen comida o alojarse en zonas más cálidas como el interior de las viviendas, parques o jardines, ante lo cual es importante no maltratarlos ni tratar de capturarlos, sino marcar al 9-1-1 para hacer el control, contención y aseguramiento de la especie y regresarlo a su hábitat natural para conservarlos.

Dio a conocer que, en lo que va del año, se han presentado 269 intervenciones donde se han capturado 12 jabalíes y/o pecarí, 10 víboras de cascabel, así como 43 zarigüeyas, mapaches y tlacuaches en viviendas o en espacios públicos, que han sido regresados a su medio ambiente.

En los cerros que circundan el municipio suelen presentarse avistamientos de osos, pumas, venados, víboras de cascabel y culebras, entre otros, por parte de personas que salen a realizar actividades de senderismo, ante lo cual se recomienda no acercarse o agredirlos, pues se debe tomar en cuenta que los animales pueden reaccionar con agresividad y ocasionalmente atacar, ya que están en su territorio y su reacción es impredecible.

"Dentro de lo que cabe, estos animales son inofensivos mientras que no se les moleste, no se les agreda o intenten capturarlos, no les hará ningún daño, pero en caso de verlos se debe marcar al 9-1-1 para garantizar su aseguramiento y llevarlos a un lugar donde sigan subsistiendo”, comentó el funcionario municipal.