Comienza la venta de pavos

Chihuahua.- La facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua inició ya con la venta de pavos navideños que se engordan y procesan en sus instalaciones desde junio para posteriormente darlos a la venta a inicios de noviembre.

Aunque esta actividad anual tiene un objetivo principalmente académico, en esta ocasión la pandemia privó a los alumnos de este aprendizaje de campo, lo que sin embargo no detuvo la producción aunque en menor cantidad que en años pasados.

Así lo explicó Luis Raúl García Flores, ingeniero zootecnista y encargado de la Unidad Avícola de la facultad. "Año con año la facultad de Zootecnia engorda una parvada de entre 800 y mil 500 pavos, varía dependiendo el año.

Esto con la finalidad de que los alumnos tengan contacto con los animales, puedan levantar algunos datos, realicen investigación. Cuando estoy a cargo de la materia de producción avícola las prácticas las realizamos en esta unidad donde los muchachos se encargan de todo el cuidado", detalló.

Añadió que los pavos llegan hasta la unidad con tan sólo 1 día de nacidos y se dividen en cuatro etapas de desarrollo que son primicio, inicio, crecimiento y finalización con 13 semanas de anticipación que inicia desde finales de junio y el procesado para su venta llega en el mes de noviembre.

En este año la engorda fue de un total de 800, con una producción menor debido a que los alumnos no están acudiendo a las instalaciones, sin embargo para García este compromiso no se puede dejar de lado, pues se trata de animales que requieren ser alimentados y es un proceso que por obvias razones no se puede detener.

"Lo que nos afectó de la pandemia fue la suspensión de las clases y toda visita de alumnos a las instalaciones. Las actividades en las unidades de producción como se tienen animales los trabajos deben de seguir, porque todos los animales tienen sus necesidades.

En este caso no sólo tenemos pavos, tenemos conejos, vacas, gallinas, cerdos", detalló. A pesar de ello ya desde principios de noviembre ya se cuenta con la venta de estos pavos, que llegan al mercado que se comercializa al público en general, pero que en su mayoría es comprado por estudiantes y personal de la universidad.

"Nuestra producción no es a nivel lucrativo, nosotros manejamos esa cantidad porque es lo que podemos soportar para que los muchachos tengan sus prácticas adecuadas, claro que si se le invierte buscamos obtener el precio de recuperación", puntualizó.

En general el zootecnista detalló que Chihuahua cuenta con un gran mercado avícola en materia de este tipo de animales, e incluso los jóvenes cuentan con el aprendizaje para iniciar incluso con negocios de engorda.

El proceso posterior a la engorda que ya se lleva a cabo es el del procesado, que también se realiza en las instalaciones de la facultad. Después de ser sacrificados se les lleva al área de escalde, donde inicia el proceso de desplumado que se lleva a otras estación que es la desplumadora, posteriormente se les retira el buche, cuello y patas por medio de tijera de presión.

Luego se limpia de vísceras y el último proceso es un último lavado para meterlos a un refrigerador donde mediante shock térmico se eliminan las bacterias.

Luego de esto se le inyecta salmuera se deja reposar y al final se ahúma en horno con aserrín natural para que se impregne para luego ser horneado de 5 a 7 horas, se baja su temperatura se congelan y un día después se empaquetan y etiquetan listos para su venta, explicó por su parte Luis Guijarro, quien trabaja en el área de procesado.

Debido a las restricciones la tienda ubicada dentro de las instalaciones de la facultad se encuentra abierta los lunes, miércoles y viernes en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con un costo de 145 pesos el kilogramo, y en presentaciones de ocho hasta once kilogramos