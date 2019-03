Cierra banco en Gómez Farías

Chihuahua.- Ciudadanos, empresarios y autoridades locales de Gómez Farías conformaron un comité para dar seguimiento y tratar de rescatar el banco “Santander Serfin” que hasta hace unos días prestaba servicio en esa comunidad y que, repentinamente anunció su salida.

De acuerdo con el alcalde Allen Muñoz, la institución bancaria no ha dado a conocer ningún motivo oficial para su salida del poblado por lo que este miércoles se entrevistarán con directivos del mismo en Ciudad Juárez.

“El lunes se colocó un comunicado que el banco dejaba de operar y ayer nos reunimos la ciudadanía, autoridades y empresarios para crear un comité con el objetivo de darle seguimiento y rescatar el banco ya que, no solo da servicio a la cabecera municipal de Gómez Farías sino a otras comunidades e incluso otros municipios como Zaragoza que carece de un banco”, informó el munícipe.

Dijo que el citado banco tenía alrededor de 15 años en el lugar y hasta allí acudían usuarios de Las Varas, Nicolás Bravo, Santana, entre otros por lo que les parece prioritario dar seguimiento al caso y buscar que regrese.

“El gerente general nos atenderá también el jueves en Chihuahua. No nos han dado un motivo para su salida y queremos saberlo para buscar una solución. Como presidencia estamos echándole todas las ganas porque sabemos lo necesario que resulta para la ciudadanía contar con un establecimiento como este”.

Cuestionado respecto a la inseguridad como posible causa de la decisión tomada por la institución, Muñoz aseguró que están en la disposición de brindar el apoyo que requiera.

“Podríamos apoyarlos con seguridad pidiéndole al estado que haya presencia constante de elementos policiacos en las instalaciones; esto porque el municipio está trabajando bajo el esquema del mando único. La ciudadanía está luchando por salir adelante y esto sería un retroceso”, indicó el funcionario.