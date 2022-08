Chihuahua se confinó poco, pero usó más cubrebocas

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) incluyó en su última edición publicada este 1 de agosto un módulo para identificar el impacto de la contingencia sanitaria por covid en la salud, bienestar y nutrición de la población mexicana. Como parte de los resultados a Chihuahua se le incluye junto a los estados de la frontera norte, y se destaca que este grupo geográfico fue uno de los que utilizó mayormente el cubrebocas, sin embargo el porcentaje de confinamiento fue menor a comparación de otras zonas del país. Asimismo arroja luz sobre los comportamientos en grupos de edad entre los que destaca la menor actividad física y un mayor tiempo frente a pantallas de jóvenes, adultos e incluso niños.

En términos globales a nivel nacional el documento señala que “el cumplimiento de medidas de mitigación, nacional y por tipo de localidad. Resalta para uso de cubrebocas que 80% reporta haberlo usado siempre y 17% casi siempre a nivel nacional. En localidades rurales, el porcentaje que reporta haber usado cubrebocas siempre es menor (73%). Para la medida de quedarse en casa un poco más de la mitad la cumplieron siempre y un cuarto casi siempre. Los resultados por tipo de localidad son similares”.

En este aspecto en la región “Frontera” se alcanzó un porcentaje de 81 por ciento de personas que aseguran haberlo usado siempre, mientras que el 17 por ciento señaló que casi siempre y sólo un 1 por ciento “a veces y/o pocas veces”. Esto es cuatro puntos porcentuales sobre la Ciudad de México donde sólo el 77 por ciento consideró que lo uso siempre.

Sin embargo en cuanto a permanecer en casa, en la Frontera un poco más de la mitad de las personas consultadas, 54 por ciento, aseguraron que respetaron siempre el “quédate en casa”, un porcentaje menor a la región del Pacífico Centro donde hasta el 69 por ciento de la población señaló que siempre respetaron el confinamiento.

De igual manera el evitar lugares concurridos como medida de mitigación contra el covid fue algo que hasta el 63 por ciento de los fronterizos llevó a cabo, que es parte del promedio nacional que se encuentra en alrededor del 60 por ciento en la mayoría de las regiones.

En cuanto a los razonamientos para el uso de cubrebocas destacó que en los estados fronterizos las personas consideraron que no lo usaron, cuando no lo hicieron, debido a que no se consideraban en riesgo, en el 38 por ciento de los casos, seguido de la consideración de que no podían respirar por el uso del cubrebocas con 37 por ciento.

Mientras que al momento de indicar porque no permanecían en casa en esta región el 74 por ciento explicó que fue por el trabajo por lo que no podían estar en confinamiento, seguido de la compra de víveres con 23 por ciento.

