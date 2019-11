Chihuahua, de los estados con menos empleados pobres

Ciudad de México.- La mayoría de los trabajadores con las condiciones de empleo más precarias vive en el sur del país; los del norte gozan de mejores remuneraciones.

En México, tener un empleo no garantiza cubrir las necesidades mínimas para vivir, pues el salario que gana 50% de los trabajadores no le alcanza para sostener a una familia. Además, 4 de cada 10 no cuentan con seguridad social, de acuerdo con un estudio del Observatorio del Trabajo Digno (OTD).

En ese contexto, hay entidades que están en peores condiciones y otras que, simplemente lo están menos, señaló Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. El observatorio del trabajo es un programa de esa organización civil.

“El mundo del trabajo es una de las raíces que explican la pobreza en México. Se puede trabajar, incluso jornadas completas y ser pobre”, agregó María Ayala, responsable de Investigación y Datos de Acción Ciudadana en conferencia de prensa.

Tabasco es el estado con la mayor tasa de desempleo en México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 7% de las personas económicamente activas no ha encontrado un trabajo. Pero hay quienes sí tienen un empleo y no ganan los suficiente para adquirir la canasta básica para su familia.

En el país 15 millones 120,000 de trabajadores tienen un ingreso insuficiente para lo más básico.

Las cinco entidades con mayor proporción de trabajadores con bajos salarios son:

Morelos, 75% Tlaxcala, 72% Estado de México, 69% Veracruz 69% Oaxaca 67%

En cambio, los cinco estados con menos empleados pobres son:

Chihuahua, 24% Baja California, 25% Baja California Sur, 26% Quintana Roo, 27% Coahuila, 29%

Sin seguridad social, contrato o sindicato

En el sureste del país se registran las peores condiciones en cuanto a la proporción de personas con peores condiciones laborales, señaló María Ayala. Es también donde hay más pobreza. “La pobreza y el trabajo están directamente correlacionados. Las personas con bajos ingresos trabajan y trabajan mucho, pero no ganan lo suficiente y no tienen seguridad social”.

A nivel nacional, a 14 millones 830,000 de trabajadores les niegan la afiliación a la seguridad social, legalmente obligatoria. Los cinco estados con más personas sin seguridad social son:

Hidalgo, 64% Oaxaca, 64% Michoacán, 63% Chiapas, 63% Puebla, 62%

En todo el país 18 millones de trabajadores carecen de contrato estable. Los seis peores estados en ese indicador son:

Michoacán, 72% Hidalgo, 69% Oaxaca, 69% Tlaxcala, 69% Chiapas, 66% Puebla, 66%

En México sólo uno de cada 10 trabajadores asalariados está afiliado a un sindicato. Los siete estados donde hay menos empleados sindicalizados son:

1.Morelos, 94%

2.Puebla, 92%

3.Querétaro, 91%

4.Jalisco, 90%

5.Michoacán, 89%

6.Baja California, 89%

7.Chihuahua, 89%

Estos datos sustentan la propuesta de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza de recuperar de manera gradual el salario mínimo, apuntó Rogelio Gómez Hermosillo. “Estamos conviviendo con modelos de negocio que están basados en violar los derechos laborales”, afirmó.

La Secretaría del Trabajo, agregó, “ya acordó con otras autoridades la fiscalización de empresas dedicadas a promover el outsourcing abusivo, que al ser ilegal puede ser penalizado”.