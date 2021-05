Candidatos se cuelgan también la corona de Miss Universo

Chihuahua- Candidatos a distintos cargos de elección popular compartieron en redes sociales su orgullo por el triunfo en Miss Universo de la chihuahuense Andrea Meza.

Al igual que miles de chihuahuenses, los contendientes no dejaron escapar la oportunidad de reconocer su talento y el significado de este título para la promoción del estado.

Estos son algunos de los comentarios posteados en sus redes sociales

Maru Campos, candidata del PAN-PRD a la gubernatura:

¡Miss Universe es mexicana y es Chihuahuense!

Muchas felicidades a Andrea Meza por poner el nombre de Chihuahua y de México en alto, eres un gran ejemplo de que los sueños se cumplen, y además una mujer que con esfuerzo y trabajo logra abrirse paso en lo que se propone, como en la ingeniería y en la defensa de los derechos de la mujer.

¡Un fuerte abrazo con mucho cariño!”

Juan Carlos Lozoya, candidato de Morena-PT-Nueva Alianza, a la gubernatura:“¡Hoy Chihuahua está de fiesta!

Andrea Meza, una chihuahuense que representó de gran manera a las mujeres mexicanas, con respuestas inteligentes y una seguridad enorme.

Aplaudo y reconozco su sensibilidad social.

¡Felicidades!

#OrgulloMexicano

#HechoEnChihuahua

Alfredo Lozoya, candidato de Movimiento Ciudadano, a la gubernatura:

Andrea Meza, otro gran ejemplo de que Chihuahua es grandeza. Su talento y belleza desde luego que nos representan.

Muchas felicidades Andrea Meza

Estamos orgullosos de como tu belleza traspasa las fronteras.

Marco Bonilla, candidato del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua:

Muchas felicidades Andrea Meza, tu persistencia, preparación y talento te convierten una vez más en un orgullo para Chihuahua y para México.

Tus respuestas son muestra clara del empoderamiento femenino y de los valores que los chihuahuenses compartimos: valentía, nobleza y lealtad

#MissUniverse

Marco Quezada, candidato de Morena a la presidencia municipal de Chihuahua:

“Hoy en día, la belleza no radica solamente en cómo nos vemos, la belleza radica en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor". Andrea Meza

Muchas felicidades a nuestra paisana por su triunfo, pero sobre todo por su visión y sus palabras que reflejan la mujer y el ser humano que es.

Sergio Carrillo, candidato del PRI a la presidencia municipal de Chihuahua:

Con gran orgullo envío una felicitación a la chihuahuense Andrea Meza, quien es la tercera mexicana en toda la historia de Miss Universo en coronarse como reina. Sabias que es egresada de la facultad de ingeniería de la UACH. #MissUniverse #AndreaMeza #MissUniverse2021