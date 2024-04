“Caímos en manos de una jueza que dejó en libertad a un violador”

Chihuahua.- Fue justo un ocho de marzo, cuando una niña, (a quien llamaremos “Priscila”), le dijo a su abuela que había sido violada por su padrastro Ubaldo D.M., quien fue denunciado ante las autoridades y quien además se enfrentó a un proceso penal… Había todas las pruebas necesarias que demostraban que él era el responsable; sin embargo, la jueza Sylvia Padilla Chávez decidió ponerlo en libertad.

De acuerdo con el testimonio de las abogadas que acompañaron el caso, en un inicio, él quedó vinculado a proceso diciendo que el acusado había hecho tocamientos de índole sexual, “para posteriormente introducir el pene en el ano” en al menos dos ocasiones y aprovechándose del acercamiento que tenía con la víctima ya que él era pareja de la mamá de la pequeña.

Todo estaba bien hasta ahí, la audiencia de etapa intermedia se llevó a cabo sin ninguna complicación. En aquel entonces, Claudia Cristina Campos, fue la jueza que conoció esa etapa y todo fue pronunciado de manera oral y sin ningún error hasta ese momento.

“Cada que hay una audiencia, esta tiene que transcribirse; sin embargo, al momento de la transcripción, omitieron la frase “para posteriormente introducir el pene en el ano de la niña”, y solo le dejaron que de tal fecha a tal fecha, Ubaldo le hizo tocamientos de índole sexual”, explicó una de las defensoras.

A partir de ahí, hubo muchas complicaciones ya que el error de no transcribir de forma correcta, fue del Tribunal, eso sin mencionar que el expediente también se les traspapeló.

“Pasó mucho tiempo y a Ubaldo ya se le iba a vencer la prisión preventiva, comenzamos a presionar de alguna manera y fue cuando por fin nos dieron fecha de audiencia. El asunto fue asignado a la jueza Sylvia Padilla Chávez y de hecho, ella misma nos dio un discurso muy basto diciéndonos que el tribunal había tenido un error y que no era posible que se hubiera traspapelado el caso por lo que nos citaría lo más pronto posible”.

En la audiencia efectuada en julio del año pasado, el Ministerio Público y la asesora jurídica pidieron se hiciera un saneamiento del auto de apertura a juicio oral, toda vez que se tiene amplio conocimiento entre las partes involucradas que en la hoja de transcripción no se incluyó la frase que hacía alusión a la violación sexual.

“Aún estábamos en tiempo y forma de hacerlo y cuando se lo pedimos a la jueza, ella de forma muy tajante, soberbia y hostil nos dijo que no y que nosotros teníamos que lidiar con las consecuencias jurídicas que esto tenía. Ni siquiera había sido nuestro error, fue una omisión del Tribunal y la carpeta siempre fue por violación”, expresó la abogada.

La jueza negó tal petición, no dio la oportunidad de hacer nada; llevaron los discos en los que se hablaba sobre ese delito, pero Padilla Chávez ni siquiera quiso reproducirlos.

“Se puso muy hostil, muy violenta; nos dijo que ni siquiera iba a dar uso de la voz porque eso que estábamos diciendo ya estaba resuelto… seguimos con el juicio pero era muy evidente que lo iba a absolver, ya sabíamos el resultado y puso a Ubaldo en libertad pese a que se logró acreditar la agresión con psicología, con el informe de la doctora, con los testigos y con la misma declaración de la niña”.

Sylvia Padilla Chávez, dejó libre a Ubaldo D.M., el 18 de julio del 2023.

“Luego de la sentencia, la jueza nos humilló y nos dijo que como era posible que lleváramos la representación de mujeres y niñas víctimas de violencias sexuales, que era gravísima la omisión que habíamos cometido y pidió que le dieran vista a la fiscal Wendy Chávez para que sancionara al Ministerio Público que llevó todo el juicio y quien era el titular de la carpeta cuando él siempre actuó de forma correcta y es un buen aliado para nosotras”, expresó la defensora.

Actualmente, Ubaldo D.M., está libre…

“SI LA JUEZA NO HACE BIEN SU TRABAJO, QUE LA QUITEN DE SU CARGO”

Una de las familiares de “Priscila”, dijo que pasar por esta situación ha sido muy difícil, ya que este era un caso que estaba ganado pues ya que no había manera de que el responsable saliera libre.

“Cuando la juez dio el veredicto fue algo muy malo para mí y para mi niña; yo solo quiero que se haga justicia, que reconozcan que se equivocaron… La jueza ya tiene antecedentes de que ella no da buenos veredictos, entonces yo digo que si ella no hace bien su trabajo que la quiten de su cargo por que debe haber jueces que sí lo hagan bien más cuando son casos de niñas, jovencitas y de mujeres que han sido víctimas de agresión sexual. Sólo pido un dictamen justo, no creo que este pidiendo algo que no merezca”, dijo la familiar.

En ese mismo sentido, la entrevistada lamentó haber caído en manos de una jueza que dejó en libertad a un violador, aun sabiendo que sí era culpable.

“Ahorita ya se retractó por su mala decisión pero él ahorita está libre. Yo no quiero ni puedo descansar hasta que él esté tras las rejas porque ahorita fue mi niña pero quién sabe quién más pueda ser”.

“DECIDÍ QUE UBALDO QUEDARA LIBRE, PERO NO PORQUE NO TE CREA”

Sylvia Padilla Chávez, envió una carta a Priscila en la que comunicó que ella decidió que estuvo mal todo lo que le hicieron, que se dio cuenta de que lastimaron su cuerpo y que eso no era correcto ya que todos los niños deben de ser respetados y que por ello, nunca nadie debe agredirla, molestarla o hacerle sentir mal, mucho menos lastimas su cuerpo, pues eso es un delito.

“Quiero que sepas que todas las autoridades tenemos la obligación de cuidar y vigilar de los niños y niñas para que se respeten sus derechos, es por eso que después de escucharte a ti y a todas las personas que declararon, decidí que Ubaldo quedara libre, pero no porque no te crea lo que viniste a contarnos, sino porque los abogados que vinieron a defenderte se equivocaron y dijeron que Ubaldo sólo te tocó, y como tú, tu familia, la psicóloga y la doctora, me dijeron que lastimó tu cuerpo y no sólo te tocó”, dice el texto.

Además, expuso lo siguiente: “como juez tengo la obligación de decidir sobre lo que ellos me dicen primero y ellos nunca pusieron que fue una violación, sino me dijeron que fueron sólo tocamientos, pero eso no es culpa tuya, esos errores no deberían pasar pues afectan a niñas como tú que necesitan que todas las autoridades seamos cuidadosas a la hora de defender sus intereses, por eso es que debo de dejar libre a Ubaldo, pero no porque no crea que él te hizo daño, sino porque los abogados que te representaron se equivocaron de decirme lo que realmente sucedió desde el principio”.

Tras recibir esa sentencia, la familiar de Priscila dijo no estar de acuerdo con lo que Sylvia determinó y mucho menos con el haberle mandado esa carta.

“Desde ese momento, ella ha cambiado mucho, a ella le duele que no haya justicia; incluso, ella cree que merece y tiende a creer que es un objeto y que puede volver a repetirse, eso cuando en realidad no es así”, finalizó.

Por este hecho, el magistrado de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, presentó un recurso de apelación, por lo que revocó la decisión de la jueza.

Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia no ha emitido ningún pronunciamiento ni mucho menos ha dicho si habrá consecuencias en este caso.