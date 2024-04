Afectará a MP prohibición de prisión preventiva oficiosa

Chihuahua.- Personas imputadas por delitos graves en Chihuahua y quienes se encontraban detenidas bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa han comenzado a abandonar los Centros de Reinserción Social, Ceresos.

Así lo informó la fiscal de la Fiscalía Especializada de la Mujer, FEM, Wendy Chávez, quien consideró que esta medida derivaría en más trabajo para el Ministerio Público.

Lo anterior, tras la entrada en vigor de una jurisprudencia que obligaría a los jueces a no dar prisión preventiva automática a las personas, por lo que ahora el Ministerio Público deberá solicitar la prisión preventiva justificada.

En el estado al menos ya se tiene el registro de dos casos de personas acusadas de trata de personas, que fueron liberadas tras la revisión por parte de los jueces.

“Esta medida llega porque se determinaron en unas sentencias de la Corte Interamericana que los dispositivos de nuestra Constitución que marcan la prisión preventiva oficiosa son violatorios de derechos humanos de las personas que son procesadas. Obviamente que como el sistema jurídico que nosotros tenemos observa al haber firmado la Comisión de los Derechos Humanos a ese nivel, que las determinaciones de la Corte nos sean aplicables”, comentó.

Y agregó que “es particularmente de casos de México que no son de la legislación que se encuentra actualmente pero están asimilados a la que estaban cuando pasaron los hechos de estas sentencias iguales”, explicó la fiscal.

Señaló que esta determinación aplica para jueces federales y de los estados con el fin de que consideren esta determinación para anular que se apliquen de manera oficiosa la prisión preventiva. Se trata de delitos graves como el homicidio, violaciones sexuales, trata de personas, delitos contra la salud, uso de armas, en los que no había criterio más que la prisión preventiva.

“Al anular esto nos obliga a nosotros (como fiscalía) hagamos una justificación de la prisión preventiva en todos los casos. Ya lo hacemos en los delitos fuera de ese catálogo, pero ahora también tenemos que hacerlos en los delitos graves. Ha habido casos en los que donde la justificación para la permanencia de la medida cautelar pero ha habido otros donde no. Asuntos de violaciones sexuales, de trata de personas los jueces han revocado las medidas cautelares de prisión y permitido que las personas enfrenten los procesos en libertad”, expresó.

Recordó que esto no determina que no vayan a ser determinados como responsables, pero externó que ya los jueces emiten pronunciamientos en que de manera inicial no se concede esta medida, sin embargo esto incrementaría el trabajo o que la persona pudiera extraerse de la justicia.

“El ministerio público tiene obligación entonces ya de, incluso recabar información suficiente para justificar la necesidad de que se encuentren en prisión, porque otra medida cautelar no va a asegurar los fines del proceso o que es que esté disponible la persona en el seguimiento, evitar que se vayan a destruir objetos vinculados con el delito que este pudiera realizar, o influir en las víctimas o testigos para que se modifique la información en los casos de los procesos”, dijo.

En opinión de Chávez esta determinación llega en un contexto en el que no hay una educación ni consciencia social para enfrentar responsabilidades ante la justicia, incluso ni con una orden de detención lo que retarda el resarcimiento de derechos para víctimas.

“Ha sido una situación grave de que se haya determinado de tajo. Aumenta la carga a las autoridades que imputamos para que seamos más prolijas o realicemos una investigación ahora no sólo de la comisión del hecho y la responsabilidad de la persona, sino que tienen que enfrentar el proceso bajo una medida cautelar determinada que sea la de prisión porque otro no asegurará que se pueda dar continuidad”, señaló.

Abundó en que derivado de la determinación de la Corte Interamericana se han presentado casos en que jueces hicieron revisiones de oficio o abogados que empezaron a pedirlas y se les ha cambiado la medida y enfatizó que en la FGE se analiza cómo afecta esta determinación a los casos que lleva la Fiscalía.

“A nosotros particularmente en Ciudad Juárez nos modificaron la medida cautelar de prisión preventiva a dos personas procesadas por trata”, recordó y señaló que serían varios los casos que ya se han presentado.

Nos obliga a nosotros (como fiscalía) hagamos una justificación de la prisión preventiva en todos los casos” Wendy Chávez Fiscalía Especializada de la Mujer