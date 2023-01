Caen 3 en Ahumada con armas, un menor entre los detenidos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), adscritos a la Zona Norte, realizaron un operativo especial en Ahumada durante el cual detuvieron a tres hombres (uno menor de edad) con armas de fuego y a otro más por vender bebidas alcohólicas sin permiso y quién además ofreció dinero a los oficiales para no ser detenido, informó la corporación mediante un comunicado.

Durante un primer hecho, los elementos de la Policía del Estado llegaron a un predio en donde se realizaban carreras de caballos y sorprendieron a un hombre vendiendo bebidas embriagantes sin los permisos requeridos para ello, momento en el que ofreció la cantidad de 4 mil pesos a los policías para que le permitieran seguir con su actividad y no ser detenido, detalló la corporación.

El detenido fue identificado como José Guadalupe M. C. de 43 años de edad, originario de Villa Ahumada y se le aseguraron además de los 4 mil pesos en moneda nacional, 13 paquetes de 24 cervezas cada uno y 6 botellas de licor de distintas marcas, se dio a conocer.

El señalado fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ciudad Juárez para realizar la puesta a disposición correspondiente por Promoción de Conductas Ilícitas.

En otra intervención, dentro del mismo operativo, el personal de la SSPE marcó el alto al conductor de una camioneta Jeep Cherokee de color rojo, tripulada por dos hombres con vestimenta camuflajeada, agrega el comunicado.

Durante la inspección se localizaron dentro del vehículo un rifle de repetición Remington calibre .270 WIN, un rifle de repetición Remington calibre 30-06 Springfield con un cargador abastecido con 20 cartuchos útiles y un rifle de repetición Weatherby calibre .270 WIN con un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles, según señala el informe.

Los detenidos con las armas de fuego fueron identificados como Édgar Alejandro C. C. de 31 años de edad originario de Villa Ahumada, Raúl L. G. de 39 años de edad originario de Casas Grandes y el menor de 16 años de edad de siglas J. C. R. C., detalló la corporación.

Los tres detenidos fueron llevados a la sede en Ciudad Juárez de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público por Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.