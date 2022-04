Buscan a responsables de bloqueos en aduana de Zaragoza

Chihuahua- El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, indicó que se ha abierto una investigación para determinar quiénes encabezaron el bloqueo de casi 25 horas en la Aduana mexicana del puente Zaragoza, ya que no fueron los transportistas de Ciudad Juárez quienes lo llevaron a cabo.

“Los transportistas de Ciudad Juárez no hicieron esos bloqueos… Yo he hablado personalmente con líderes de transportistas de Juárez y dicen que ellos jamás, ni en las peores crisis, han llegado a bloquear los puentes porque saben que eso no es solución en absoluto”, dijo.

Jáuregui Moreno indicó que no se descartan sanciones en contra de quienes cerraron este cruce, pero primero se encofocarán en buscar soluciones ante las medidas implementadas por el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas a los camiones de carga, como supuesta medida para detectar a migrantes.

En este sentido, el funcionario subrayó que la gobernadora Maru Campos Galván sigue haciendo gestiones con otros gobernadores del país para buscar una solución y exhortar a las autoridades texanas a no poner obstáculos al libre tránsito de mercancías.

Manifestó que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también se pronunció en contra de las acciones del estado de Texas.

Refirió que espera que las afectaciones al sector comercial e industrial hayan sido mínimos, sin embargo, es evidente que la iniciativa privada se preocupó ante las espera de 12 a 15 horas quienes se presentaron.