Busca Sofía Díaz Secretaría de Acción Juvenil

Chihuahua, Chih.- Sofía Díaz, hija del reconocido panista Javier Gaudini Díaz y consejera nacional de Acción Juvenil, se registró como candidata para contender por la Secretaría Municipal de Acción Juvenil Chihuahua.

Díaz, representa una de las corrientes más fuertes al interior del panismo, sobre todo de las filas juveniles de donde el grupo 'Gaudinis' formó perfiles que ahora ocupan importantes diputaciones locales y federales, además de funcionarios publicos de diverso orden.

Ante decenas de jovenes se realizó el registro de quien apuesta por hacer perdurar el la gado de quien fuera diputado local y miembro clave al interior de Acción Nacional en la capital del estado.

"Amigos y amigas, emprender este camino significa una gran satisfacción y a la vez, una gran responsabilidad y compromiso de encabezar un proyecto inclusivo y de verdadera representación. Deben estar convencidos de que seremos un juvenil fuerte y sólido para defender los principios y valores de acción nacional", dijo la aspirante a quienes le acompañaban.

Destacó y agradeció el apoyo de la gobernadora Maru Campos, del alcalde Marco Bonilla, así como de la presidenta del Congreso Geo Bujanda y del coordinador de los regidores del PAN, Issac Díaz, por lo que aseguró sentirse sumamente arropada.

"El mayor legado de mi familia y seres queridos ha sido convertirme en una joven de acción, sensible a las necesidades y reclamos de quienes conformamos este gran partido, a tomar las causas más justas y ver siempre por los que me rodean; por eso, no puedo fallarles y dedico esta campaña con todo mi corazón a quien desde el cielo, siempre está aquí, a mi padre, me siento sumamente orgullosa de ser una auténtica Gaudini", expresó emocionada la lider juvenil.