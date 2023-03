‘Bajan denuncias anónimas contra grupos criminales’

Chihuahua.— La denuncia anónima en contra de los grupos criminales en el estado de Chihuahua ha disminuido por parte de la población, advirtió el comandante de la V Zona Militar, general de brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM) Saúl Luna Jaime.

Afirmó que eso ha traído como consecuencia que los primeros lugares en homicidios que registran a nivel nacional Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc se mantengan.

Entrevistado ayer en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luna Jaime dijo que es de preocupar esta indiferencia social, en la cual los tres niveles de gobierno, empresarios y la sociedad tienen que actuar para que los parámetros de violencia no alcancen los que se tuvieron de 2008 a 2010.

Cuestionado sobre la pelea por la plaza de la ciudad de Chihuahua que disputan integrantes de bandas criminales de “La Empresa” y el Cártel de Sinaloa, respondió que las acciones de inteligencia las tienen las fuerzas del orden estatales. “La información ellos la tienen a la mano”, dijo.

“Actualmente Ciudad Juárez está en segundo lugar en homicidios, esto quiere decir que no estamos tan bien, no quiere decir que estamos igual como en los años de 2008 y 2010, pero sí es de preocupar la parte de que la frontera sea segundo lugar a nivel nacional en homicidios”, citó, haciendo referencia a que la ciudad de Chihuahua está dentro de los 50 municipios con más alto número de homicidios.

Luna Jaime refirió que aunque no le compete a la V Zona, pero sí a la 42 Zona Militar el municipio de Cuauhtémoc, también está dentro de esos 50 municipios con más homicidios, y en el tercer sitio a nivel estado.

Consideró que para frenar el fenómeno delictivo lo que se debe promover es la responsabilidad de todos, “de los tres niveles de gobierno, de los empresarios, de la sociedad. Ahorita la sociedad muy poco hace la denuncia anónima, muy poco nos dice”.

El mando militar detalló que por temor es posible que dejen de poner las denuncias, lo que es comprensible, pero que finalmente la seguridad es algo de todos.

“Así como se logró en Ciudad Juárez ser un ejemplo en el 2010, cuando se lo propusieron, lo lograron (reducir los delitos), pero al pasar el tiempo vuelve, no como aquella situación, pero sí compleja de ser segundo lugar en homicidios a nivel nacional”, manifestó.

Mencionó que se debe de tener mucho cuidado, en específico en los homicidios que últimamente ha habido en la ciudad de Chihuahua, ya que ahí se nota que entre ellos están peleando, situación que han podido ratificar gracias a información compartida con las demás dependencias, subrayando que de ahí proviene la importancia de la denuncia anónima.

El comandante de la V Zona Militar recordó que atacar el fenómeno de la violencia es complejo, pues confluyen varios factores. “Los mismos especialistas lo dicen: en los homicidios el 85 por ciento es por motivo del narcomenudeo. Está además el tema de las adicciones, se debe de tratar de que la gente no consuma drogas”.

“La denuncia anónima ha bajado mucho, he comentado y platicado con varios empresarios de todo esto y la gente no se anima mucho. No podría hablar de un porcentaje”, dijo para finalizar el general Luna Jaime.