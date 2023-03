Sentencian a exmilitar feminicida a 31 años de cárcel

Chihuahua.- María Hermelinda J. L., fue privada de su libertad el 21 de agosto del 2019 en la colonia Jardines de Oriente; 20 días después, su cuerpo fue encontrado en un camino que conduce al Rancho de En Medio. Aunque en su caso el Tribunal negó en dos ocasiones la detención del responsable, cuatro años después la justicia llegó y Ricardo Javier L. P., (quien era exmilitar) fue sentenciado a 31 años de cárcel en el Cereso de Durango.

"Este fue un asunto jurídicamente hablando muy complicado porque en primera y segunda instancia nos negaron la aprehensión de este sujeto y tuvimos que irnos a amparo, ayudamos a la familia a hacerlo y logramos que se revisara en otra instancia hasta que ya nos dijeron que había estado mal y finalmente el proceso se pudo realizar", expresó Wendy Chávez, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia (FEM).

El mandato judicial de captura en contra del agresor, se le notificó durante el año pasado en un Centro de Reinserción Social del Estado, donde se encontraba privado de la libertad por un delito de carácter sexual cometido en aquella entidad.

En ese mismo sentido, la fiscal refirió que este caso no se hizo tan visible, pero que desde la institución que ella representa, se le buscó la justicia.

"En el caso de Mary, pues toda su familia es ajena al estado de Chihuahua; en ese momento, su marido estaba muy dolido por todo lo sucedido".

"Esas cuestiones muchas veces no se ven y para las personas que trabajamos aquí, quizá lo de menos hubiera sido decir que el juez nos había negado la primer y segunda instancia; pero nosotras estabas convencidas de que él era el responsable y que no podía quedarse así y no sólo soy yo, es todo el equipo que tenemos el convencimiento de buscar la justicia y la verdad por este tipo de casos y es justo esto, lo que está haciendo que más asuntos de feminicidio se resuelvan", externó Wendy Chávez.

La causa del fallecimiento de la víctima fue traumatismo raquimedular; y la sentencia emitida en contra del responsable, fue por el delito de feminicidio.