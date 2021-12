Aumentó UACH presupuesto a más de 400 mdp

Chihuahua.— La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) aumentó el presupuesto de egresos de este 2021 en 412 millones 032 mil 933 pesos al tercer trimestre del año, que estaba en más de 2 mil 773 millones de pesos (mdp), según el informe publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

De acuerdo con dicho informe, el presupuesto aprobado para el 2021 era de 2 mil 361 millones 739 mil 062 pesos, pero al tercer trimestre (al cierre de septiembre) aumentó en más de 400 millones de pesos, principalmente en el rubro de obra pública, con más de 143 millones de pesos, y en otros servicios generales con más de 124 millones de pesos.

En cuanto a las remuneraciones para personal de carácter permanente, se tenía un presupuesto de 606 millones 109 mil 005 pesos, pero aumentó en 31 millones 158 mil 675 pesos; mientras que en el de personal de carácter transitorio, lo aprobado para este 2021 fue de 134 millones 277 mil 937 pesos, que no fue modificado y representa casi el cinco por ciento del presupuesto total de la universidad.

Asimismo, se incrementó el presupuesto para servicio de traslado y viáticos en más de 2 millones de pesos, para quedar en 28 millones 433 mil 628 pesos. También, en el rubro de alimentos y utensilios se agregaron tres millones 679 mil 531 pesos para quedar en 12 millones 764 mil 965 pesos.

Cabe señalar que los rubros de remuneraciones al personal de carácter transitorio, materias primas, materiales de producción y comercialización, combustibles, lubricantes y aditivos, servicios oficiales, y transferencias internas y asignaciones al sector público, mantienen el presupuesto original de este año.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, al tercer trimestre se han gastado mil 532 millones 869 mil 318 pesos; aun así, solamente se han pagado mil 463 millones 212 mil 491 pesos.

Ayer, El Diario dio a conocer que el pago del personal que se consideró como transitorio, que incluye al de contrato, en la Universidad Autónoma de Chihuahua en el 2020 –año en que inició el modelo educativo UACH DS– fue de 147.9 millones de pesos, según una revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En lo que respecta al personal permanente, para el año pasado el gasto presupuestado fue de 552 millones de pesos.

El costo que tienen los maestros por contrato no se tiene desglosado, a pesar de que este año estaban bajo ese concepto mil 600 personas que daban clase en alguna de las facultades de la universidad.

Si se considera que el año pasado fueron 147.9 millones de pesos para el personal de contrato, en caso de que se repitiera esta cantidad o una similar para este año en curso, y tomando como referencia que eran mil 600 maestros por contrato, el costo promedio por maestro es de 93 mil pesos por año, alrededor de siete mil 800 pesos por mes.

Llaman diputados a revisar anomalías

La situación de la Universidad Autónoma de Chihuahua requiere una revisión administrativa que privilegie el beneficio al estudiantado y también una auditoría a fondo para aclarar la entrega de medios tiempos y tiempos completos por compadrazgos, nepotismo y/o amoríos, señalaron –por separado– los diputados Benjamín Carrera y Óscar Castrejón tras darse a conocer el gasto que hizo la UACH para pagar personal “transitorio”.

“Que se revise la situación real de estos profesores y se tome en cuenta el gasto de la universidad, pero también que se garanticen los derechos laborales de los maestros y aquellos que no tengan problema que puedan seguir dando clases. Que no se afecte a los estudiantes”, dijo Benjamín Carrera, quien explicó que no conoce a fondo la situación por la que atraviesa la UACH; sin embargo, al pertenecer él a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), sabe que en ocasiones la cantidad de maestros de tiempo completo es insuficiente para la carga académica.