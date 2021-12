Resiente Chihuahua el fenómeno migrante

Chihuahua, Chih.- La migración es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia, sin embargo, en los últimos años se ha agudizado, dejando miles de personas de origen extranjero en albergues, hoteles, casas abandonadas, calles y cementerios a lo largo y ancho del país. Chihuahua no ha sido la excepción, por el contrario, se encuentra entre los estados con mayor cantidad de residentes de origen extranjero, según el estudio “Inmigración en México: Más apertura, menos barreras” publicado por la organización “México, cómo vamos”.

A decir de Horacio Chavarría, director del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Investigación Intercultural –CEMI- el fenómeno de la migración internacional no se detendrá por lo menos en lo inmediato y la autoridad -de los diferentes niveles- no ha tomado en sus manos la problemática en aras de dar una respuesta real.

“No se visualiza que se vaya a detener la migración. Las autoridades no quieren hablar mucho de eso. Saben que le tienen que invertir dinero para poder amortiguar este derecho humano y no hay una respuesta real del estado mexicano”.

Mientras esto ocurre, quienes hacen su “agosto” son los delincuentes que aprovechan el vacío y el desinterés oficial para concretar toda clase de delitos, en torno a este grupo de la población.

“El tránsito seguro solo queda en el discurso, y a río revuelto ganancia de pescadores. Los grupos delincuenciales aprovechan el momento y el tema de tráfico de personas, trata de blancas, robos,

extorsiones, están en su apogeo. Hay redes de coyotes que están tratando de medio trasladar a la gente y esquilmarla, le quitan todo el dinero y los abandonan”.

Y es que, en el lapso de septiembre a noviembre 2021, la Fiscalía General del Estado -FGEasegura haber “rescatado” por lo menos 400 personas en condición de “tránsito apoyado por coyotes”, sin embargo la cifra es mayor ya que tan solo en agosto en tres operativos sumaron alrededor de 150 personas según yace en archivos periodísticos basados en datos emanados por el Instituto Nacional de Migración y la propia Fiscalía Estatal.

Uno de los “rescates” más aparatoso ocurrió el 17 de septiembre de este año en la capital del Estado, en el domicilio ubicado en las calles Privada de Octava y Táscates de la colonia Vistas Cerro Grande, donde más de 200 migrantes yacían hacinados en una bodega. Según testimonios recabados en su momento, fueron llevados hasta allí por “coyotes” y había por lo menos tres personas vigilando el lugar día y noche; incluso el vehículo en el que los “cuidadores” les llevaban agua estaba en el sitio tras el rescate. Ninguna autoridad dio seguimiento al caso.

“No se ha sabido que ocurrió con los casos de migrantes encontrados en casas locales. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Dónde está, qué hicieron?, no hay seguimiento, la autoridad no le está poniendo la atención debida. Una autoridad responsable tendría que estarse preguntando cómo se están reconfigurando las nuevas migraciones. Eso no está ocurriendo”, señala Chavarría.

Abunda en que el tema migratorio se ha convertido en un negocio para muchos, mismo que ha dejado muertes y desapariciones. De ambas, Chihuahua ha tomado nota en casos específicos como los 13 desaparecidos en Coyame desde septiembre pasado y que, a la fecha, no se tiene información alguna.

“La migración se convierte en un negocio en todos los países, porque se hacen ofrecimientos de todo tipo, desde mantenerlos un poco para quitarles el dinero que estas personas reúnen para cruzar u ofrecer también traslados muy poco seguros, como el caso del tráiler que se volcó recientemente. Una imprudencia humana, un accidente y un gran número de decesos”.

“México, cómo vamos”, señala que las personas extranjeras en el país residen principalmente en estados fronterizos como Baja California y Chihuahua, sin embargo, Tamaulipas es un punto recurrente en cuanto al tráfico de los mismos.

En el caso particular de Chihuahua, hay diferentes puntos por los cuales las personas en tránsito intentan cruzar la frontera y, ante el blindaje de la zona de Juárez, buscan nuevos caminos sin percatarse de que, en ese periplo, están cayendo en manos criminales cuyo objetivo no es solo el cobro de la cuota sino también, el trasiego de droga hacia el país del norte para lo cual utilizan a los migrantes como “mulas”. Esto último ha sido reconocido por la Fiscalía.

Horacio Echavarría, insiste en el abandono del tema migratorio por parte de la autoridad y las condiciones de alto riesgo que hoy día existen para las personas en movimiento.

“En toda la frontera norte del país se está quedando una importante cantidad de migrantes internacionales que tomaron algún empleo. No todos traen la información suficiente como para desarrollar de manera consciente un trámite, son pocos los que saben cómo se maneja todo el proceso de inmigración y que hay instituciones a las que pueden acudir.

Entre ellos se van comunicando y se trasmiten la información respecto a como lo hacen. Mucha gente se ha venido a quedar de manera clandestina y han ido aprendiendo cómo hacer para quedarse acá”.

En 2019, el CEMI ya había advertido sobre la problemática, señalando que Chihuahua pasaba de la alerta amarilla a la roja en materia migratoria.

En ese momento, la alerta roja obedecía a la presencia de un número cada vez mayor de migrantes provenientes de por lo menos una decena de países tanto de Latinoamérica como África y Asia. La señal amarilla no fue atendida y mutó a roja porque la migración se acentuó dejando un número importante de hombres, mujeres y niños interesados en cruzar a Estados Unidos.

Los grupos que llegan no están compuestos solo por migrantes de Centroamérica, sino también suelen encontrarse personas provenientes de Asia, el Caribe y África. Hace dos años se hablaba de por lo menos 5 mil extranjeros esperando cruzar al norte, en el 2021 la cifra se ha incrementado de manera evidente sin que haya un dato específico.

“Se requiere por lo menos un programa mínimo del gobierno. Debe haber toda una acción de monitoreo de cuántos llegan y dónde están. No tenemos un dato estadístico cercano a la realidad tremenda que se vive. Si se hiciera, el hallazgo sería sorprendente porque la cantidad de personas de otras nacionalidades que hay en Chihuahua está muy por encima de lo que se piensa.

Si creen que son 5 mil -por poner un ejemplo- aparecerán 15 mil. Se requiere ubicarlos y saber cuál es su condición de estadía, no se trata de correr a nadie sino ver cuál es su interés. La autoridad ha cometido el pecado de omisión porque ni siquiera se mencionan en sus discursos. Podemos escarbar y encontraríamos mil cosas en las que el gobierno está fallando. Hay menores migrantes que no están yendo a la escuela, podríamos preguntarnos ¿cuántos están siendoconsiderados para una vacuna anti-covid? Nadie ha tomado en sus manos el tema, soloestán dejando que pase”, asegura.

Echavarría asegura que la gente va a seguir cruzando el territorio en busca de sus objetivos y, aunque los motivos para salir de su país de origen son diversos, la pobreza se erige como uno de los principales.

“No tienen las oportunidades para sobrevivir y buscan emprender el camino. La situación se vuelve crítica cuando aparece el presidente haciendo toda una oferta de manera engañosa, prometiendo que migración tendrá un programa insignia para dar todas las atenciones. -Más de 500 migrantes desaparecidos y/o muertos en la frontera México-USA durante 2021 Un total de 542 personas migrantes han

muerto y/o desaparecido en la frontera México- Estados Unidos en el lapso del 1 de enero al 15 de diciembre de 2021, según datos publicados por la organización Missing Migrants Project, donde se destaca también, que de 2014 a la fecha suman 3 mil 011 víctimas en la misma región.

De acuerdo con la citada publicación, la cifra de afectados ha ido en aumento partiendo de 303 en 2014, 305 en 2015, 344 en 2016, 347 en 2017, 381 en 2018, 418 en 2019, con un descenso a 371 en 2020 y un nuevo repunte en 2021 (542) sin que el año haya concluido.

Las condiciones ambientales extremas así como la falta de albergue, comida, agua, ahogamientos y accidentes por transporte peligroso, son las principales causas de los decesos.