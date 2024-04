De Sinaloa, dos de los 8 ejecutados en el 37

Chihuahua, Chih.- El fiscal general del estado, César Jáuregui, informó que ya se ha avanzado en la identificación de algunas de las personas que fueron ejecutadas y dejadas en el kilómetro 37 de la carretera a Juárez. Sin dar más detalles, hasta que se informe a sus familias, Jáuregui abundó en que hubo coincidencias en el registro federal de detenciones y una de las líneas de investigación que se sigue es por el reporte de secuestro de dos personas originarias del estado de Sinaloa cuya camioneta fue la que encontraron incinerada.

“Ya tenemos individualizadas algunas de las personas que fallecieron en el evento. No voy a dar a conocer nombres hasta en tanto no tenga conocimiento la familia. Algunos dieron en el sistema de identidad con algunas detenciones en otros estados de la república, dos de ellos. Todos no presentan ninguna huella de haber ser heridos de bala. Están poli contundidos, asfixia y heridas con elementos punzocortantes. No fueron realizados ahí los homicidios, fueron y los dejaron ahí”, expresó.

Dijo que hay dos líneas de investigación en específico. La primera de ellas tendría que ver con un secuestro de dos personas de Sinaloa el pasado jueves y que tiene coincidencia con el vehículo que fue encontrado en el lugar de los hechos que estas personas habrían rentado para “realizar algún tipo de actividad”.

Todo parece indicar que estamos ante la disputa del tráfico de personas.

Línea de investigación con secuestro de dos personas del estado de Sinaloa. Coincide el vehículo que fue encontrado en el lugar de los hechos. Vamos a ver si se robustece con la identificación de quienes perdieron la vida en el evento, como de algunos otros datos que están surgiendo de la propia investigación.

Destacó que ya se tiene claridad el grupo organizado que estaría detrás de los hechos, sin embargo, no quiso adelantarse hasta que, expresó, puedan robustecer la hipótesis.

El fiscal desestimó el mensaje que se dejó en una cartulina junto a los cuerpos al considerar que el crimen organizado no busca clarificar los incidentes, sino todo lo contrario.