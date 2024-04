Aseguró UACH 5.4 mdp al ganar amparos

Chihuahua— La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) ha logrado asegurar hasta ahora 5.4 millones de pesos por los fallos a favor obtenidos en los juicios de amparos promovidos desde enero por estudiantes para no pagar inscripciones.

En cuestión de días concluirán las resoluciones de los amparos promovidos contra el pago de la inscripción en la Universidad Autónoma de Chihuahua, según fue informado.

Hasta ayer la cifra de los recursos legales resueltos a favor de la UACH llegó a los 308, los que representan mil 287 de los cerca de mil 500 estudiantes que buscaron la protección federal.

Con esto, la UACH estaría asegurando el pago de 5 cinco millones 405 mil pesos, de acuerdo con el corte de la institución educativa emitido ayer; la inscripción tiene un costo de 4 mil 200 pesos.

En total, son 308 las sentencias que han sido emitidas y notificadas hasta ayer, pero aún está pendiente determinar cuáles de los procesos llegarán a segunda instancia, debido a que al perder el juicio de amparo los promoventes aún pueden solicitar el recurso de revisión ante un tribunal federal.

Incluso, la Universidad informó que ha interpuesto revisión de resoluciones, ya que si bien fueron a favor, el juez federal dio la instrucción de que la UACH realice lo necesario para que la Federación aporte recursos que permitan que los alumnos no deban pagar, lo que según la universidad, está fuera de sus atribuciones, además de que no es la parte que debería hacerlo.

Al obtener el fallo a favor, la Universidad podrá mantener el recurso por concepto de inscripción, ya que de los mil 500 estudiantes que tramitaron el recurso legal, solamente 96 no pagaron su cuota, es decir que el resto prefirió pagar para no poner en riesgo el semestre y esperar a conocer el resultado del juicio de amparo.

A poco menos de dos meses de que terminen las clases en la UACH, aún está pendiente determinar qué ocurrirá con los alumnos que técnicamente están fuera de la Universidad, ya que no ganaron el amparo y no pagaron, además de que no hay fecha para que sea resuelta la revisión del amparo en los casos en que hayan llegado a esa instancia.

Las sentencias de los juicios de amparo son de apenas poco más de 300 debido a que en los juzgados federales fueron agrupadas para ser resueltas, en todos los casos el fallo ha sido a favor de la Universidad, debido a una jurisprudencia emitida en febrero que establece que la gratuidad en las escuelas de nivel profesional solamente podrá aplicarse cuando sea creado el fondo federal para subsanar este recurso a las universidades.