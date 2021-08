Aprueban último desarrollo habitacional para la ciudad de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- En la última Sesión Ordinaria que celebró hoy el Ayuntamiento de Chihuahua 2018-2021 se aprobó el último desarrollo habitacional y modificaciones de acuerdos para la ciudad en base a los dictámenes presentados por la Comisión de Desarrollo Urbano.

Los desarrollos son los siguientes: autorización del régimen en Condominio Mixto denominado Centro Urbano Altozano y su Nomenclatura solicitado por el Grupo Altozano S.A.P.I. de C.V. localizado en la Zona Sur Poniente de esta ciudad, con una superficie de 26,079.120 metros cuadrados.

Se aprobaron Modificaciones de Acuerdos del H. Ayuntamiento presentada por el representante Legal de Parque Industrial Impulso, S.A. de C.V., mediante el cual solicita la aprobación para modificar los Acuerdos del H. Ayuntamiento S.O. 11/98 de fecha 11 de junio de 1998, S.O. 18/98 de fecha 24 de septiembre de 1998, S.O. 9/99 de fecha 13 de mayo de 1999, S.O. 11/04 de fecha 10 de junio de 2004, S.E. 04/10 de fecha 6 de octubre de 2010, S.O. 07/2020 de fecha 28 de abril de 2020, mediante los cuales se autorizó y modificó el Fraccionamiento Industrial, Comercial y Habitacional, entre otros, denominado Parque Industrial Impulso, Etapa I y su Nomenclatura.

Se aprobó la cancelación de Fraccionadora Independiente, S.A. de C.V., a fin de obtener la cancelación de los Acuerdos de Ayuntamiento S.O. 14/17 de fecha 12 de julio de 17 y S.O. 06/18 de fecha 21 de marzo de 2018, mediante los cuales se autorizó y posteriormente se modificó el régimen en condominio habitacional denominado “Altos Ecuestre”, de igual manera, la donación que previamente se estableció como donación municipal para equipamiento, para que sea recibida como donación municipal para futuros desarrollos, la cual tiene una superficie de 2,460.47 metros cuadrados.

Se aprobó también la cancelación de los Acuerdos de Ayuntamiento S.O. 14/17 de fecha 12 de julio de 17 y S.O. 06/18 de fecha 21 de marzo de 2018, mediante los cuales se autorizó y posteriormente se modificó el régimen en condominio habitacional denominado “Altos Equus”, solicitud que presentó Fraccionadora Independiente, S.A. de C.V.

Se aprobó solicitud del regidor presidente de la Comisión de Deporte Ing. Juan José Abdo Fierro, mediante la que solicitó nombrar al Campo de Softbol ubicado en el Parque Fundadores, para que se le denomine oficialmente como Campo de Softbol “Profesor José Gerardo Duarte Ruiz”.