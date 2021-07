Amparo de Duarte es 'balín': Jorge Espinoza

Chihuahua, Chih.- El consejero jurídico Jorge Espinoza Cortés, comentó que el fondo del amparo que ganó el ex gobernador César Duarte Jáquez, por medio de su representación legal, era en el sentido de que se le entreguen unos juegos de copias que había solicitado desde hace tiempo, calificándolo como “balín”.

“Ese amparo no tiene nada que ver con el proceso de extradición, no tiene nada que ver con los Estados Unidos, no tiene nada que ver con otro tema, es única y exclusivamente para que le den unas copias y ya, eso es todo”, comentó.

Mediante entrevista telefónica, comentó que dicho proceso de extradición estaba por resolverse en los Estados Unidos, misma que iban a lograr por la vía legal, por lo que dicho amparo los tiene “Sin cuidado”.

De acuerdo a un comunicado emitido por su representante legal, el ex gobernador César Duarte Jáquez había obtenido un amparo para que se le dieran a conocer cuáles eran las causas por las que se le había detenido, para lo cual se solicitaba un juego de copias.