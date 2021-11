AMLO liberó a Ovidio pero a Fox se le escapó el Chapo: Castrejón

Chihuahua.- El diputado de Morena, Oscar Castrejón, dijo que si bien el presidente López Obrador liberó a Ovidio, a Vicente Fox se le escapó El Chapo Guzmán, intervención que generó un intenso debate entre panistas y priistas.

Esto, luego de la presidenta del Congreso y de la comisión legislativa de Justicia, la panista Georgina Bujanda, presentara la propuesta de enviar un exhorto a la Federación para solicitar replantear la estrategia de seguridad a nivel nacional y otorgar mayores recursos a las policías estatales y municipales, ante marcado recorte de fondos para sus operaciones.

“En el tema que señala, de Ovidio, es verdad lo que narró mi compañera Georgina Bujanda: Ovidio Guzmán es una tarea pendiente, las razones que dio nuestro Presidente, Andrés Manuel, fue para evitar mayores muertes, en virtud de las amenazas que se tenían, de hacer disparos… lo otro que no se dice es que a Vicente Fox se le escapó el Chapo Guzmán y también a otro presidente”, señaló Castrejón.

En el debate participaron también el panista Gabriel García Cantú, el morenista Oscar Avitia y su compañera de bancada Leticia Ortega.

“Si fue algo equivocado, es algo que no se va a saber porque la liberación (de Ovidio Guzmán) no permitió saber si habría más muertes o no, y a partir de ahí el pueblo señalará si hizo bien o si hizo mal”, concluyó.