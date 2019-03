Amenazan con expulsar a Javier Cota de la Canaco

Chihuahua— Ayer por la noche, el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Maurilio Ochoa Millán, amenazó con expulsar al candidato a la dirigencia Javier Cota Armendáriz, luego de que este reclamara la entrega de boletas en día sábado, para favorecer a la planilla de Edibray Gómez.

El exdirigente se designó como presidente de la Comisión de Honor y Justicia, y ante el reclamo de la planilla de Cota que aseveró ir adelante en las preferencias, amenazó con la expulsión a los integrantes y al personal administrativo de la Cámara.

Todo ocurrió ayer por la noche en las instalaciones de la Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chihuahua, en donde se dieron cita integrantes de las planillas que compiten por la presidencia de Canaco, ya que Carlos Fierro tomó la decisión de último momento de entregar boletas de votación sábado y domingo, cometiendo una clara violación a las reglas publicadas para la contienda, aseveró el abogado Juan Felipe Ponce Armenta.

Finalmente mismo Presidente de la Cámara, Carlos Fierro, el Director de la Cámara, Julio Chavez y los dos candidatos Edibray Gomez y Javier Cota Arizmendi, llegaron al acuerdo de que se respetarían las reglas publicadas y no se entregarían constancias de votación sábado y domingo, por lo que todas las partes se retirarian de la Cámara.

Sin embargo, momentos después arribó Maurilio Ochoa quien pidió al Director Julio Chavez y las secretarias seguir con la entrega de constancias y anuncio que como presidente de la Comisión de Honor y Justicia promovería la expulsión de Javier Cota Arizmendi de Canaco.

Ochoa también pidió la expulsión del socio Juan Felipe Ponce, a quien le dijo que también lo a expulsaria de Canaco; además de que advirtió que para este domingo, abriría las instalaciones, para seguir inscribiendo a socios.

"El equipo de Edibray Gomez al ir abajo en las preferencias, pretendía presentar el Sábado un centenar de cartas poder para acreditar la votación de igual numero de socios, pero, los seguidores de Cota Arizmendi simplemente argumentaron que no se podía, ya que la convocatoria era muy clara en los días y los horarios para la entrega de boletas y no incluía ni el sábado ni el domingo, por lo que no cumplir eso sería totalmente ilegal", declaró el abogado Ponce Armenta.