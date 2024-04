Algunos migrantes siguen en campamento por seguridad en Chihuahua

Chihuahua.- Los pocos migrantes que quedan en el campamento ubicado en el bulevar Juan Pablo II, algunos con niños, lo hacen por seguridad, en lo que buscan la manera de trasladarse a la frontera.

Las familias que todavía permanecen en el lugar, refieren que lo hacen para, “pasar la noche de una forma más segura”, esperar a que el tren llegue y posteriormente continuar con su viaje a Ciudad Juárez.

El objetivo para los pocos que quedan ahí sigue siendo claro: cruzar a los Estados Unidos.

Al llegar al campamento, resaltan las coloridas casas de campaña, naranjas, azules y amarillas, principalmente y algunas ya con los daños por estar a la intemperie y el uso dado por los migrantes. De fondo se escucha la canción de Los Tigres del Norte “Tres veces mojado”, la cual habla de lo doloroso que es el camino de la migración.

Uno de los indocumentados canta fuertemente: “es lindo México pero cuanto sufrí… atravesarlo sin papeles es muy duro. Los cinco mil kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno; por Arizona me dijeron cruzaras y que me aviento por en medio del desierto… por suerte un mexicano al que llamaba Juan me dio la mano que si no estuviera muerto”…

El lugar luce más tranquilo, ya que cada vez son menos las personas que quedan en él; pero aun así, aquellos que tienen más tiempo ahí, han hecho toda una comunidad, tal es el caso de Carlos quien llama “mamá” a Deyry, la mujer venezolana que prepara alimentos para aquellos niños, niñas, hombres y mujeres que llegan al campamento.

¿Es tu mamá?, le preguntamos al joven de unos 29 años; no, no biológicamente pero como ya tenemos bastante tiempo aquí, ya se ha convertido en mi familia, él y su esposo.

El predio está a un costado de un Oxxo y en las casas se resguardas personas de todas las edades, ahora menos que antes.

Hace cuatro días llegó una pareja joven con sus dos hijas, una pequeña de seis años quien casi de forma inmediata, ha hecho hermandad con otra pequeña de alrededor de cuatro.

Ambas, juegan y se abrazan mientras reproducen videos en un celular… los celulares pueden cargarse en el campamento pues hay carpas que por veinte pesos, les pasan corriente.

La otra niña es más grande y ella se pasea por el lugar, mientras su madre y su padre sólo esperan bajo una sombra a que llegue el tren.

“Dicen que esta noche pasara el tren, nosotros nos quedamos aquí porque nos dijeron que era más seguro aunque sabemos que, hace unos días todo se puso feo… Nosotros traemos a las niñas y debemos protegerlas”, expresó José quien también es de Venezuela.

El pasado viernes doce de abril, se desató una movilización debido a que un grupo de migrantes se manifestaron contra elementos del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Guardia Nacional.

Lo anterior luego de que señalaran abusos por parte de los elementos, quienes supuestamente, les quitan su dinero, pertenencias, además de tratarlos de forma inhumana.

Este espacio es temporal, ya que, la mayoría solo están de paso y algunos se quedan poco más de una semana.