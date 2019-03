Alertan chihuahuenses llegada de 'gota a gota'

Chihuahua.- Chihuahuenses que son víctimas de los prestamistas conocidos como “gota a gota”, alertan que están invadiendo la capital, quienes al parecer vienen desde la ciudad de Monterrey para establecerse en la entidad.

Ciudadanos aseguran que al principio ofrecen cantidades pequeñas, las cuáles se van pagando con una cuota diaria por 15 días, por lo que al pagar el primer préstamo la cantidad va aumentando, incluso han sabido de otras personas que otorgan el crédito a 20 o 23 días, pero denuncias que son los mismos.

Asimismo las víctimas señalan que los nombres son falsos, incluso afirman que los jefes de ellos están en Monterrey, sin embargo no han querido dar a a conocer el domicilio donde se ubican, con la finalidad de arreglar ahí directamente si tienen un atraso.

Una de las personas afectadas confirmó a este medio que se atraso tres días de pago, pero el prestamista, al parecer de origen colombiano, la atosiga diariamente con llamadas para que pague, incluso le habla al esposo e hijo, además de mandar mensajes frecuentemente.

En este sentido alerta a los chihuahuenses no dejarse engañar, incluso aseguró que se está invadiendo la ciudad con este tipo de personas, debido a que conoce más gente con el mismo problema.

Cabe señalar que en las redes sociales abundan personas ofreciendo préstamos, quienes sólo dan información a través de mensajes y por teléfono, en la gran mayoría no dan a conocer domicilios físicos.

Los préstamos son variables, hay quien ofrece desde 500 pesos y otros hasta 350 mil, dependiendo de si es trabajador, pensionado o jubilado, incluso hay quien asegura hacer el descuento vía nómina.