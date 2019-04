Agregan nuevas áreas a la ASE

Chihuahua.- Hoy fue publicado en el periódico Oficial del Estado, un acuerdo para la creación de dos áreas pertenecientes a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La primera, Área de Investigación, dependiente de la Auditoría Especial de Normatividad y Seguimiento, y la segunda, Área de Substanciación, la cual será la encargada de concretar los procedimientos de responsabilidades al interior de la ASE, ésta última dependiente del titular de este dependencia.

El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, agregó que estas dos áreas son indispensables para dar cumplimiento al proceso que establece la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

El Área de Investigación será la encargada de conocer los asuntos que deriven de las auditorías para determinar probabilidad de responsables, hacer las investigaciones adicionales para poder señalar en específico posibles responsables y determinar si las conductas son de carácter grave o no.

Asimismo especificó que en caso de que las responsabilidades sean no graves, serán turnados a la Secretaría de la Función Pública o al Órgano Interno de Control que corresponda, sea a nivel estatal o municipal; si resultan ser faltas graves, detalló, esta nueva unidad de Investigación tendrá que turnar el asunto al Área de Substanciación, siendo ésta la encargada de desahogar el procedimiento, citando al servidor público con el propósito de que aporte las pruebas de defensa.

Finalmente, mencionó que una vez que se desahogue todo el procedimiento, se determinará una probable o no responsabilidad; en caso de no ser responsable, se archivará el asunto y si resultara una probable responsabilidad, el expediente se enviará al Tribunal de Justicia Administrativa para que éste emita la resolución correspondiente y la sanción que proceda en contra de servidores o exservidores públicos en específico.