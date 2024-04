Agrede INM a migrantes por las noches

Chihuahua, Chih.- Decenas de migrantes que llegaron el día de ayer por tren a la ciudad de Chihuahua denunciaron agresiones durante el operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración (INM); muchos de ellos, que lograron escapar, mostraron los moretones y rasguños que sufrieron durante la redada.

Otros fueron trasladados en autobuses hacia la frontera sur del país, comentaron los propios afectados que ahora forman parte del campamento migrante que está en el bulevar Juan Pablo II.

“Nos agarraron, pegábamos gritos, -¡no nos queremos ir!-. Se llevaron bastantes, pero lo que pasa es que muchos se salvaron como ellos. Llegan ellos con mucha violencia. Eran muchos y con perros, nos echaban los drones. -¡Alto o disparo!-, así nos gritaban”, expresaron.

A su vez, los viajeros mostraron labios amoratados y con sangre cicatrizada, sus rasguños e incluso una mujer denunció que temía le hayan roto la nariz de un golpe.

“Cierra la puerta mamá para que no venga la Migración. Mi hija tiene tres añitos, ya mi hija sentada lo que hacía era llorar. A ellos no les importa, no les importa dañarles la mentalidad a los niños”, así expresó una madre venezolana quien se identificó como Yengliber, las afectaciones incluso a nivel psicológico de sus hijas de 3 y 9 años.

El día de ayer los migrantes permanecían escondidos en sus tiendas. Destacaron que el campamento es un lugar seguro para ellos, mientras esperan continuar su camino hacia Ciudad Juárez, para de ahí pedir asilo en Estados Unidos.

“En el momento de nosotros (sic) eran como 14 hombres y 4 mujeres, nosotros corrimos con los niños, pero nos agarraron. Nos dejaron los funcionarios de migración y llegó la policía, que nos intervino, nos preguntó que fue lo que pasó. Mi hija tiene un soplo en el corazón, cuando tiene mucha adrenalina, se asusta, algo, el corazón se le empieza a doler un poquitico el pecho. Queríamos que nos llevaran a un hospital. Nos dijeron que la única opción para ayudarnos era llamar a Migración, pero preferimos que nos dejaran a nosotros solos”, enfatizaron algunos de los afectados.

De igual manera, las personas entrevistadas manifestaron que fueron varias las mujeres y niños que fueron agredidos, incluso uno de los pequeños se quedó solo porque no supo qué pasó con sus padres con los que viajaba.

“Agarraron a los niños, a las mujeres también las golpean. Nos agarraron en la noche”, demandaron otros de los afectados.

Durante el medio día una ambulancia de Cruz Roja fue solicitada para la atención de una persona, quien, sin embargo, manifestó un padecimiento que no estuvo relacionado a la redada de Migración. Fueron muchos los que se acercaron a solicitar las revisiones de los golpes.

La ambulancia realizó el traslado de una persona, y brindó revisiones a los que así lo solicitaron, sin que hubiera que brindarles mayor atención médica.

Asimismo, los paramédicos estuvieron escoltados por cuatro unidades de Policía Municipal quienes también se encargaron de montar guardia en el lugar.

Luego de estos operativos el clima de miedo y desesperanza se hizo patente en la población migrante, quienes en su mayoría permanecían dentro de las tiendas que han montado para pasar los días mientras esperan poder continuar su viaje a Ciudad Juárez y posteriormente ingresar a Estados Unidos, para lo cual, según dijeron, esperan entregarse a las autoridades.