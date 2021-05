Acusa Fuerza por México a Alejandro Díaz de traición

Ciudad Juárez— El presidente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, acusó de traición a quien fuera el candidato a gobernador representando a este partido político, Alejandro Díaz Villalobos.

“La realidad es muy clara, hubo una traición de Alejandro, quien como candidato recibía todo el respaldo de Fuerza por México, y sólo hubo mentiras constantes de su parte”, dijo el dirigente nacional del partido en conferencia de prensa.

“En Fuerza por México no nos vendemos, México es más grande que sus problemas. No declinamos por nadie, no nos vendemos”, enfatizó.

“Menos podemos declinar a favor de una candidata que Fuerza por México tiene denunciada ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) y ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua por actos de corrupción y no tener un modo honesto de vivir”, afirmó Islas Maldonado.

“En ningún momento nos hubiéramos prestado a hacer este tipo de negociación, la candidata panista encontró en quien era nuestro candidato otro apoyo, se dice que a cambio de una posición en su presunto gobierno”, señaló.

El dirigente de Fuerza por México dijo que este acuerdo llevaba muchos días, no fue decisión en el debate, llegó dinero de procedencia ilícita a la campaña de Alejandro Díaz Villalobos, y lo prueban más de 160 espectaculares, el personal y equipo que lo rodea, pues ha sido una campana donde el partido como organización no cuenta con esos recursos.

Dio a conocer que iniciaron junto con el equipo de fiscalización nacional un análisis de esto y se tomarán las medidas necesarias para deslindar responsabilidades del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México.

Dijo que el lunes será presentada denuncia en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Procuraduría Fiscal, porque no fue declinación por un proyecto, fue por acuerdos económicos y posiciones políticas para acceder al gabinete de la ahora candidato del Partido Acción Nacional.

Fuerza por México es más allá que un candidato, es la unión de voluntades de candidatos que se han sumado y tienen arraigo en sus estados y municipios, expresó.

“Hablamos con muchos candidatos y eso nos ha permitido hacer una estrategia para el convencimiento y ganar en varios distritos, vamos a ir mas allá de los votos que piden las autoridades electorales para conservar el registro”, indicó.