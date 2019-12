Abogados de Tachiquín presentarán mañana denuncia vs fiscal en el Congreso

Chihuahua.- Mañana a las 11:00 horas acudirán al Congreso local los abogados de Marcelo González Tachiquín, exfuncionario estatal detenido por el presunto delito de peculado, para presentar una denuncia formal penal en contra del fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, acompañada por una solicitud de procedencia para retirarle el fuero constitucional.



Esto, con la finalidad de que enfrente al menos 5 hechos criminales que el exfuncionario le atribuye “y responda con pruebas contundentes por acciones que el Código Penal considera como delitos”, indicó el propio Marcelo González este domingo en redes sociales, al hacer la convocatoria a medios de comunicación.



A Peniche lo acusa de haberlo extorsionado previo a ser detenido, a principios de este año.



Además de pedir la presencia de los medios, González conmina al diputado René Frías, exlíder sindical del magisterio y actual presidente del Congreso, a estar presente para recibir el documento que llevarán sus abogados. “Solo tomará un par de minutos”, le especifica.



Además le recuerda que en varias ocasiones él lo atendió y recibió como funcionario estatal entre 2012 y 2015.



“Como líder de los más de 40,000 maestros estatales, entre activos y jubilados, es bien conocido que tú y tu entonces equipo de trabajo, incluyendo a Éver Avitia (actual líder de los maestros) fueron abiertamente simpatizantes y promotores para que yo me convirtiera en el siguiente gobernador del Estado, y eso fue porque te constaba mi compromiso, solidaridad, pero sobre todo mi honestidad a toda prueba, y muchas veces lo comentamos en nuestras largas sesiones de trabajo”, precisa.



Refiere que en la Secretaría de Educación, de los 2 mil empleados administrativos en todas las zonas del estado, el 99 por ciento los nombró o ratificó por sugerencia de René Frías, y el uno por ciento de manera persona.



Asimismo le recuerda varias anécdotas que comprobarían su inocencia, como una ocasión que destituyeron a una maestra por hacer negocios por 2 millones de pesos con clases de inglés, o de un combate a las “tranzas” de una farmacéutica por dar medicamento oncológico pirata a Pensiones Civiles del Estado, lo que denunciaron penalmente a la Fiscalía y asumieron las posibles represalias que ello llevara por la implicación de otros funcionarios.



“¿Te acuerdas cuando me invitaste a Monterrey en septiembre del 2015 y me llevaste con el líder nacional de los maestros y le dijiste que yo era la mejor opción para gobernador del Estado y que los maestros de Chihuahua estarían bien atendidos por mi compromiso y honestidad? ¿Te acuerdas de aquella gran discusión-pelea que en tu presencia tuve en la casa de gobierno con Cesar Duarte y Jaime Herrera (exsecretario de Hacienda) para que les pagaran a 500 maestros que no recibían sueldo desde hacía más de un año y que fuiste testigo que me generó el odio y repudio definitivo de estos dos personajes?”, cuestiona públicamente Marcelo al legislador.



“No quieren que participe como candidato en el 2021, por eso buscan a toda costa y cometiendo delitos inhabilitarme, desprestigiarme y condenarme”, añade.



“René, aunque estás limpio es normal que sientas miedo de atenderme ante la feroz amenaza y persecución de la que tú también has sido objeto, yo también tuve miedo pero se necesita no ser conformista y tener valor para establecer ya un muro de contención ante tanta arbitrariedad porque con facilidad el que sigue puedes ser tú o alguno de tus compañeros. Créeme que no se van a tentar el corazón. Te adelanto que mañana enviaremos un respetuoso mensaje al total de los integrantes del H. Congreso del Estado”, le solicita.



Para finalizar su escrito en redes sociales indica: “al Señor Gobernador del Estado Javier Corral y a su Fiscal General Cesar Peniche: Les exijo una vez más respetuosamente mi liberación inmediata. Que Dios los bendiga, yo por mi parte los perdono (Mateo 5:44)”.