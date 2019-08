A punto de secarse la presa Parral

Parral.- La Presa Parral se encuentra al 23 por ciento de su capacidad aproximadamente, por lo que el agua que queda podría alcanzar para un poco más de un mes en caso de no presentarse las lluvias en los próximos días, lo cual afectaría a miles de parralenses en cuanto al abasto del agua ya que surte a varias colonias algunas de las más grandes de la ciudad.

El presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento Víctor Gutiérrez, agregó que las lluvias registradas en últimos días no han sido de ayuda para contribuir al llenado de la misma.

Dijo que de momento la presencia de lluvias en los recientes días y la captación registrada en la presa de la ciudad no ha sido suficiente para incrementar los niveles de almacenamiento, puesto que las precipitaciones no llegaron del lado que carga esta estructura.

De la presa depende el suministro del 45% de la población, pero con las altas temperaturas en días pasados el consumo de agua fue mayor estableciéndose en estos momentos una extracción de 90 litros por segundo, lo que acorta el tiempo de duración del agua.

Gutiérrez Valdez señaló que una vez que empiece a entrar el agua a la presa la extracción se suspende para esperar que lo turbio del líquido se asiente o bien disminuir la cantidad de extracción.

De no llover en los próximos días algunas de las colonias más perjudicadas serían El Quijote, Oleyda, PRI, San Uriel, Héroes de la Revolución, Loma Linda, El Potrero, Progreso, Morelos, Emiliano Zapata, Las Huertas, La Peña, López Portillo, San Rafael, El Milagro, San Antonio de las Huertas, entre otras, incluso existe un gran riesgo de que se vea seriamente afectado el ecosistema contiguo a la presa.