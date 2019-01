Más de 5 mil niños nacen cada mes en Chihuahua

Chihuahua.- Un total de 138 mil 914 nacimientos se han registrado en el estado de Chihuahua en el lapso de octubre de 2016 a la fecha lo que significa un promedio mensual de 5 mil 342. 8 recién nacidos en la entidad.

De acuerdo con estadísticas del Registro Civil, el 99 por ciento de los 178 pequeños que llegan al mundo cada día están registrados ante la dependencia y cuentan con una identidad oficial, indicó Inés Martínez Bernal directora de la misma.

“Hemos logrado avances medibles en campañas como: Soy México, jornadas comunitarias con atención a los sujetos sociales; personas adultas mayores, niños, niñas adolescentes, pueblos originarios, personas con discapacidad y jornaleros agrícolas”, indicó la funcionaria.

Dijo que a través de “Soy México”, niños, niñas y adolescentes nacidos en Estados Unidos de padre o madre mexicanos se han regularizado 13 mil 835 persona mientras que el programa de atención a jornaleros agrícolas atendidos en albergues suman 3 mil 873 de los cuales se detectó registro y se dio reposición de documento (acta) y solo en 478 casos se procedió al registro de nacimiento.

Según la estadística generada en el 2015 por el Inegi, en México el 0.8 por ciento de la población no cuenta con acta de nacimiento lo que equivale a 1.3 millones de personas que por dificultades o problemas económicos no realizan el trámite.

“El pasado lunes se presentó el informe: derecho a la identidad, la cobertura del registro civil en México, por parte del Inegi, donde se habló de la necesidad de crear mecanismos que permitan conocer cuántas personas no cuentan con registro de nacimiento. Es común que algunos crean que por no tener un documento como el acta de nacimiento, no tengan registro. Son dos aspectos que se tendrán que medir para saber con cuántos no tienen documento probatorio y cuántos no tienen registro”, explicó Martínez Bernal.

De acuerdo con el Inegi, en el 2018, el 98 por ciento de la población declaró tener un registro o acta de nacimiento y de cada 10 mexicanos que no cuentas con esta, 6 son niños o adolescentes.