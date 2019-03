Ciudad de México— Aunque los últimos meses ha acaparado la atención del mundo y las portadas de revistas internacionales por su trabajo actoral en la cinta Roma, Yalitza Aparicio asegura que sigue siendo la misma de antes.

"(Estos meses) los he llevado de maravilla, disfrutando cada momento. Yo sigo igual", aseguró la actriz nominada al Óscar anoche a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Procedente de Los Ángeles, California, la oaxaqueña era esperada por algunos fans con quienes se tomó fotos y firmó revistas.

Al notar su presencia, unas 30 personas corrieron a pedirle selfies y a darle palabras de apoyo, mientras dos elementos de seguridad la escoltaban a una camioneta.

"Las domésticas somos las mejores. Yo lo soy también" y "No te creas nada de lo que te digan", fueron un par de comentarios que recibió mientras personas, incluida una azafata, se acercaban para retratarse con ella.

Después de los constantes viajes, la actriz quiere tomar un descanso por el momento.

"No tengo calculado el tiempo. Eso no sabría decirlo, todo depende de lo que vaya saliendo", expresó.

Tampoco le preocupa tomar otro proyecto pronto, pues confía en que las oportunidades le llegarán.

De hecho, dijo que próximamente anunciará algunas cosas importantes relativas a su incipiente carrera como actriz.