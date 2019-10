Vuelve My Chemical Romance

Ciudad de México— My Chemical Romance anunció su regreso a los escenarios tras seis años de haberse separado.

La agrupación integrada por Gerard Way, Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro se presentará el próximo 20 de diciembre en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles.

El anuncio llegó minutos después de que en Instagram apareciera una cuenta oficial de la banda con la imagen de una vela sobre un fondo negro, que parece ser el logo de esta nueva etapa.

Las entradas tendrán un costo de 149.50 dólares (2 mil 874 pesos), y saldrán a la venta este viernes.

La banda no informó si se trata de un show único o si tienen más planes en conjunto para el futuro.