Recuerdos Mortales: Rescatable

Ciudad de México.- Seamos honestos: nadie vive del aire, ni del amor al arte. Se necesita dinero constante y sonante. Y los actores no son la excepción: esas casas, coches y colegiaturas, no se pagan solas. Sin embargo, hay histriones que, no importando la calidad del material que protagonicen, elevan la película.

Veamos si éste es el caso del protagonista de Recuerdos Mortales.

"¿Qué fecha es hoy? ¿cómo se llaman tus padres?"... Roy Freeman (Russell Crowe), un ex detective, no puede contestar a estas preguntas. Y es que, a raíz de un accidente, Roy sufre de Alzheimer. Pero pronto vendrá a buscarlo un caso del pasado y deberá hacer un esfuerzo para rememorarlo.

Este thriller se asienta sobre una premisa que no carece de interés: ¿qué pasa cuando de tus recuerdos depende la vida de un hombre? ¿Cómo reconstruyes lo acontecido hace décadas si no puedes recordar lo que desayunaste ayer?

Lo sugestivo es que al no recordar nada, el protagonista ve con ojos nuevos, un caso añejo; una lectura novedosa puede llevar a interpretaciones frescas.

Ahora bien, este filme no es un Memento (de Christopher Nolan), ni mucho menos: hay huecos en el guion que causan cierta confusión. Son muchas las piezas en este rompecabezas algunas insertadas como a la fuerza. Y, al igual que el protagonista, hay cierta torpeza en la puesta cinematográfica al ligar las ideas.

Lo que nos lleva al reparto de actores poco conocidos, excepto, obviamente, por Crowe. Atrás quedaron los blockbusters; el australiano ha participado últimamente en películas de bajo perfil.

Pero no importa el papel (que aquí tiene un dejo de vulnerabilidad): Crowe tiene innegable carisma y magnetismo. Así pues, pese a varios defectos, este neo-noir se defiende con una historia imperfecta, pero jugosa; y un protagónico que obviamente está ahí para cobrar su cheque, pero cuya presencia es decorosa.

RECUERDOS MORTALES

Dos estrellas y media

Dirige: Adam Cooper

Actúan: Russell Crowe, Tommy Flanagan, Karen Gillan

Duración: 110 min.