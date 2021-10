Vive Netflix tormenta por suspender a empleado trans

Ciudad de México.— Netflix suspendió recientemente a tres empleados, incluido uno transgénero que publicó un hilo de Twitter la semana pasada criticando un especial de Dave Chappelle en el servicio de transmisión por ser transfóbico.

Los empleados fueron suspendidos luego de que asistieron a una reunión de negocios virtual entre altos ejecutivos de la compañía a la que no habían sido invitados, dijo el lunes una persona familiarizada con la decisión, quien habló bajo condición de anonimato.

Netflix aclaró en un comunicado que el empleado transgénero, Terra Field, no fue suspendido por los tuits críticos del programa de Chappelle.

"Es absolutamente falso decir que hemos suspendido a cualquier empleado por tuitear sobre este programa", señaló Netflix en el comunicado. "Se anima a nuestros empleados a que no estén de acuerdo abiertamente y apoyamos su derecho a hacerlo".

El especial de comedia de Chappelle, The Closer, debutó en Netflix el martes y fue rápidamente criticado por varias organizaciones, incluida la Alianza Lésbico Gay contra la Difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés), por "ridiculizar a las personas trans".

Jaclyn Moore, productora ejecutiva de la serie de Netflix Dear White People, dijo la semana pasada que no trabajaría con Netflix mientras continúe "publicando y beneficiándose de contenido descarado y peligrosamente transfóbico".

Field, ingeniero de software en Netflix, tuiteó la semana pasada que el especial ataca a la comunidad trans y la validez de su elección.

El lunes, después de que la noticia de su suspensión se hiciera pública a raíz de un informe de The Verge, tuiteó: "Sólo quiero decir que aprecio el apoyo de todos. Eres todo lo mejor, especialmente cuando las cosas son difíciles".

Cuando comenzaron las críticas al especial de Chappelle la semana pasada, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, envió un memorando a los empleados defendiendo al comediante.

"Varios de ustedes también han preguntado dónde trazamos la línea del odio", escribió Sarandos en el memo.

"No permitimos títulos en Netflix que estén diseñados para incitar al odio o la violencia, y no creemos que The Closer cruce esa línea. Sin embargo, reconozco que es difícil distinguir entre comentario y daño, especialmente con la comedia de stand-up que existe para traspasar los límites. Algunas personas encuentran que el arte del stand-up tiene un espíritu mezquino, pero nuestros miembros lo disfrutan y es una parte importante de nuestra oferta de contenido".

Sarandos también citó el "acuerdo de larga data" de Netflix con Chappelle y dijo que el especial de 2019 del comediante, Sticks & Stones, también fue controvertido y el más visto, más pegajoso y más galardonado hasta la fecha.