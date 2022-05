Video: Tunde Sergio Goyri al 'Canelo' por villamelón

Ciudad de México- El actor Sergio Goyri le lanzó el 1-2 al "Canelo", a quien lo criticó por no tener identidad en el futbol, pues dijo que Saúl Álvarez hace un tiempo quería comprar a las Chivas y ahora resulta que es fiel seguidor del Atlas.

El campeón mundial Supermediano del CMB, AMB, FIB y OMB estuvo apoyando esta semana a los Rojinegros en un palco del Estadio Jalisco.

Goyri se ha hecho viral por un video que circula en redes donde le recuerda al púgil que el dinero no compra la identidad.

"A ver, Canelo, querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas, no Manchester City, cabrón. No mames. Hay que tener un poquito de identidad. Cuando dices que eres mexicano es porque eres mexicano. Cuando dices que eres chiva es porque eres chiva y cuando dices que eres Atlas es porque eres Atlas. Hay que tener una identidad propia, padre santo de mi vida", señaló el actor.

"A lo mejor tienes un chingo de dinero, pero no puedes comprar la identidad de nosotros, cabrón, que somos Chivas de verdad y no cambiamos de playera. Somos chivas de verdad, Canelito. Conozco a tu familia y a lo mejor a ti también, pero me vale madre. Lo que hiciste de ponerte la playera de Atlas no te lo voy a perdonar jamás", puntualizó.

Igualmente en redes ha salido fotos del "Canelo" donde luce varias camisetas de futbol, hasta una de los Tiburones Rojos del Veracruz.