'Me pisotearon', Nodal recuerda su rivalidad con Grupo Firme

Por medio de una transmisión en vivo, Christian Nodal habló sobre temas de su vida personal. Todo parecía ir bien hasta que salió en la conversación el nombre de Eduin Caz y Grupo Firme.

Y es que Christian Nodal habló del momento en que coincidió con Grupo Firme en la entrega de Los Premios Lo Nuestro 2022, en donde tuvo un par de malentendidos.

El intérprete de Te contaron mal reconoció que los problemas comenzaron cuando apenas empezaba a brillar en el mundo de la música.

En ese momento, se negó a hacer una colaboración con Grupo Firme, pero ahora explica el motivo y si trabajaría con la agrupación.

Me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta de que era un niño de 17 años. Yo voy a decidir con quién quiero trabajar... Cuando me preguntaron, realmente yo no sabía, escuché su música y no me había gustado en ese momento, ahorita sí me gustan porque traen otro mensaje

Ahora el cantante reconoce que Grupo Firme ha llegado muy lejos con su música.

"El error que cometí, gracias a Dios, le dio la luz a ese grupo, sacaron ventaja. Dios le dio luz a estas personas que le han ‘perreado’ muchísimo llegar a donde están".

"El cabrón (Eduin Caz) canta cabroncísimo... Me faltaba empatía, me pisotearon mis sueños, me llené de ira y sin querer me convertí en lo que juré destruir, porque estas personas me admiraban", dijo.