Video: Se filtra tensa escena eliminada de GOT con Sansa y Tyrion

Estados Unidos— La última temporada de Game of Thrones estará disponible en Blu-ray y DVD a partir del 3 de diciembre. Una edición que incluirá las ocho temporadas además de material inédito, entre el que se incluye una escena nunca vista en la que Sansa y Tyrion se reencuentran en la batalla de Invernalia.

El metraje publicado por Entertainment Weekly es del tercer episodio de la temporada final, titulado ‘The Long Night’, y está protagonizada además de Tyrion y Sansa por Missandei y Gilly. La acción tiene lugar en las criptas de Invernalia y se puede ver al exmatrimonio huyendo de los Caminantes Blancos.

El ejército del Rey de la Noche oye llorar al pequeño Sam en brazos de Gilly y cuando están a punto de acabar con ellos y Missandei, Sansa y Tyrion aparecen para salvarlos. La secuencia está sin editar y en un momento se puede oír a un miembro del equipo gritando "corten", además de tener algunos efectos especiales fuera de lugar.









La escena eliminada estará en el mencionado pack que también incluirá el documental The Last Watch sobre la realización de la última entrega, comentarios de audio y otras secuencias eliminadas. HBO lanzará ediciones con packaging coleccionables, incluyendo Game of Thrones: The Complete Collection, que viene en una caja de madera con diferentes paneles que resumen la historia de Poniente. El set también vendrá con un pin de la Mano del Rey.

Además de los productos coleccionables, la cadena ya está preparando el primer spin-off de la ficción.

House of the Dragon será una precuela ambientada 300 años antes de los eventos de la serie original y contará con 10 episodios. Basada en la novela de George R.R. Martin titulada Fuego y Sangre, se centrará en la familia Targaryen. Miguel Sapochnik, director habitual de GOT, se encargará del piloto y algunos episodios adicionales.