Video: Noelia promociona su sitio porno con candente baile

Ciudad de México.- Noelia cumple con lo que promete y hace unas horas subió un video a su cuenta de Instagram donde le regala a sus seguidores un candete baile para promocionar su sitio porno, publicó El Universal.

Así es, la cantante ya hace unos meses atrás confesó que le gustaría entrar al mundo XXX y poco a poco se ha ido metiendo para darle lo mejor a su millar de fans y es que la puertorriqueña desde que salió a la luz pública unas escenas donde se le ve teniendo sexo, quería repetir las sensaciones de aquella vez y al parecer lo ha logrado, pero a diferencia de la otra ocasión aquí sí va a tener un costo.

"Inscríbete YA... ENTRA AHORA...WWW.NOELIAONLINE.COM y reserva tú acceso VIP Preview! Disponible en todos los territorios!! www.noeliaonline.com.

Tú puedes ser de los primero 20,000! Compra un acceso seguro online para poder ver y disfrutar-NOELIA SECRET PASSION- 90 Días antes de su pay Per View Premier", escribió la bailarina.

Según la también empresaria de cabarets, el acceso tendrá diferentes opciones y precios y estará activo en unos días para que lo disfruten. Y para los que ya estén preinscritos recibirán unos links del Private Viewing de acuerdo al plan que hayan seleccionado. La entrada al sitio es para mayores de 18 años.

Y como Noelia está de manteles largos por su sitio para adultos, pues no sólo regaló baile sino también una foto con el mismo modelo para que se anime la gente a entrar a dicho sitio el cual pide nombre de usuario, correo electrónico y $59.95, no se sabe si de pesos o de dólares ya que no lo especifica, para poder verla.