Llevará Elliot Page al cine 'The Darkness Outside Us'

Ciudad de México.- La novela escrita por Eliot Schrefer, "The Darkness Outside Us" cobrará vida gracias a Pageboy Productions, compañía dirigida por el actor nominado al Óscar, Eliot Page, así como por Tuck Downrey y Matt Jordan.

El libro narra la historia de amor entre dos jóvenes de países enemigos embarcados en una nave espacial en una misión de rescate, durante su viaje, se dan cuenta de la importancia de trabajar uno con el otro y que el amor podría ser la clave para sobrevivir.

Por medio de un comunicado oficial, los tres socios compartieron sus razones por las que le apostaron a la romántica pero compleja novela de Schrefer.

"Estamos orgullosos de respaldar el extraordinario trabajo de Eliot. The Darkness Outside Us es exactamente el tipo de historia que queremos defender en Pageboy: es subversiva y profundamente humana en su esencia".

"Es una historia de amor compleja, un thriller inventivo y una epopeya espacial con giros a cada paso. No podemos esperar a dar los siguientes pasos para llevarlo a la pantalla grande", añadieron.

Por su parte, el autor está próximo a lanzar la secuela del libro, "The Brightness Between Us" llegará en octubre. Así lo reportó The Hollywood Reporter.

Asimismo, compartió sus expectativas ante la realización de un material multimedia de su obra.

"Busqué una productora ágil, joven y motivada que está de moda en Hollywood, y eso es justo lo que obtuve con Pageboy Productions. Estoy muy entusiasmado con su visión de The Darkness Outside Us y es un honor contar con los talentos de Elliot, Matt, Tuck y el resto del equipo dedicados a ello", aseguró.

Elliot Page fundó Pageboy Productions en 2021, con títulos como Close To You y Backspot.