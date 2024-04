Associated Press | Estrenará Universal Pictures 'Wicked', 'Twisters' y la secuela de 'Five Nights at Freddy’s'

LAS VEGAS — Tras un gran 2023, en el que ganaron el premio a la mejor película y encabezaron la taquilla, Universal Pictures mira hacia el futuro. Los próximos estrenos del estudio incluyen la adaptación a la pantalla grande de "Wicked", "Twisters" y la secuela recientemente anunciada de "Five Nights at Freddy's". Universal trajo a algunas de las estrellas de sus películas más importantes, como Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Glen Powell, Lupita Nyong'o, Daisy Edgar Jones y Anthony Ramos a CinemaCon en Las Vegas el miércoles para entusiasmar a la audiencia de propietarios de cines y exhibidores por lo que está por venir. "Toda esta experiencia es absolutamente imposible de poner en palabras", dijo Grande, quien junto con Erivo presentó algunas imágenes nuevas de su película cuyo estreno está previsto para el Día de Acción de Gracias a finales de noviembre. Goldblum también estuvo presente para hablar sobre “Wicked”, en la que interpreta al hombre detrás de la cortina. “He sido perseguido por dinosaurios, volé hacia el vientre de una enorme nave espacial... Me convertí en una mosca”, dijo Goldblum. “Pero nunca había sido parte del sabor particular o la magia que es esta película. ... Toda la experiencia ha sido de ensueño”. La primera parte de “Wicked” llega a los cines el 25 de noviembre, y la segunda a finales de 2025, también para el Día de Acción de Gracias. Dirigida por Jon M. Chu, la película es protagonizada por Erivo como la bruja Elphaba de piel verde y Grande como la popular Glinda. Yeoh interpreta a la directora de su escuela y, según anunció recientemente el estudio, Peter Dinklage será el Dr. Dillamond, un profesor de historia y cabra. El productor Marc Platt ha estado en el viaje de “Wicked” durante 25 años, desde que leyó la novela por primera vez. “Siempre tuve la intención de que ‘Wicked’ fuera una película”, dijo. Fue Stephen Schwartz quien lo convenció de que necesitaba música y que fuera primero a Broadway. La producción teatral también causó una gran impresión en el futuro director de la película, quien logró una reverencia por el espectáculo teatral y una visión de la grandeza que tendría en el cine. “Soñamos muy, muy, muy grande para ‘Wicked’”, dijo Chu. La estrella de “Twisters”, Powell, presentó algunas imágenes nuevas e intensas del filme que llegará a los cines el 19 de julio. La película, que acompaña al éxito de taquilla de Jan de Bont de 1996, fue dirigida por el cineasta de “Minari” Lee Isaac Chung y producida por Frank Marshall y Steven Spielberg, de quien Chung dijo que es un “fanático de los tornados”. “Realmente tratamos de hacer que esta película fuera lo más inmersiva y real posible”, dijo Chung. “Este está destinado a ser un viaje alegre y divertido”. Universal fue el estudio más taquillero en 2023 gracias a gigantes como “The Super Mario Bros. Movie” (“Super Mario Bros.: La película”) y “Oppenheimer”, que representaron más de 2.300 millones de dólares tan sólo en ventas de entradas, y otros éxitos como “M3GAN”, “Cocaine Bear” (“Oso vicioso”), “Fast X” y “Five Nights at Freddy’s”, la adaptación del videojuego que recaudó más de 295 millones de dólares en todo el mundo a pesar de su fecha de estreno en octubre. En total, Universal ganó casi 5.000 millones de dólares por ventas de entradas. Es la primera vez que Universal encabeza las listas desde 2015, antes de que Disney dominara en primer lugar durante casi una década. “El público nos está enviando un mensaje muy claro: han disparado una bengala verde brillante diciéndonos que están listos para algo nuevo”, dijo Jim Orr, jefe de distribución de Universal. Además, agregó: “Estrenamos más películas en los cines que cualquier otro estudio”. Universal también planea estrenar más de 20 películas en 2024, por tercer año consecutivo sería el estudio con mayor cantidad de filmes, abarcando todos los géneros e incluyendo títulos y franquicias originales. Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, habló sobre la próxima “Despicable Me 4” (“Mi villano favorito 4”) para el 3 de julio y una nueva película de Mario que está en desarrollo para 2026, pero también dijo que su “compromiso de producir películas animadas originales sigue siendo firme”. Su “Migration” (“¡Patos!”) original, lanzada a fines de 2023, se convirtió en un éxito discreto que ganó casi 300 millones de dólares en todo el mundo. Universal también tiene ofertas de DreamWorks Animation, que recientemente estrenó “Kung Fu Panda 4” y tiene “The Wild Robot” programada para septiembre, del cineasta de “Lilo & Stitch” Chris Sanders, basada en el libro infantil de Peter Brown y con la voz de Nyong’o. “Si no lo has leído, por favor hazte un favor y hazlo porque es maravilloso”, dijo Nyong’o. En el otro extremo del espectro de calificaciones, las películas de terror también son un componente clave de la mezcla como uno de los géneros de taquilla más consistentes de la historia reciente. Próximamente, el estudio tiene “Wolf Man”, con Julia Garner y Christopher Abbott, que llegará en enero, “Speak No Evil”, una nueva versión de una película de terror danesa con James McAvoy programada para el 13 de septiembre (un viernes), y luego “Five Nights at Freddy’s 2” en el otoño de 2025. Focus Features, el brazo independiente de Universal, que estrenó películas como "Asteroid City" y "The Holdovers" ("Los que se quedan") el año pasado, también adelantó su lista que incluye la película biográfica de Amy Winehouse de Sam Taylor-Johnson "Back to Black" (17 de mayo), "The Bikeriders" de Jeff Nichols (21 de junio), el maquiavélico thriller papal de Edward Berger "Conclave" (8 de noviembre) y "Nosferatu" de Robert Eggers (25 de diciembre). "Este definitivamente no es el 'Nosferatu' de tu padre", dijo el presidente de Focus, Peter Kujawski. Donna Langley, presidenta de NBC Universal Studio Group, subió al escenario para agradecer a los expositores en la sala. Señaló que habría sido fácil dormirse en sus laureles después de su último año. Pero, dijo Langley, "creemos que nuestro mejor año siempre debe estar frente a nosotros y nuestros mejores proyectos siempre en proceso".