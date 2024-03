Ve Julieta Venegas a México peor que antes

Ciudad de México.- Como mujer mexicana, Julieta Venegas sabe lo que es vivir con miedo, caminar por las calles con una sensación de inseguridad y con el deseo de no llamar la atención para que los agresores no se fijen en ella, algo que ha plasmado en canciones como "Caminar Sola".

Pero unas horas antes de su primer concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, la cantautora también valoraba contar en su repertorio con himnos como "Mujeres", cuya letra honra la lucha feminista y la sacudida que provocan los gritos de enojo por la violencia de género, mismos que le dan esperanza.

"Es muy frustrante ver cómo realmente no ha habido cambios, quizás hasta ha empeorado la situación de las mujeres en el país, pero lo que está cambiando es que hay una nueva generación de mujeres que está levantando la voz mucho más. Antes creo que teníamos más miedo incluso de decir las cosas.

"Se ha levantado una conciencia positiva y creo que eventualmente va a generar un cambio. Todo se construye, se puede volver a repensar y reconstruir. No sólo puede venir de las mujeres, también de los hombres, de la manera de estructurar las relaciones, de pensarnos, de entender todo", consideró Venegas en entrevista, realizada en un hotel cercano al Zócalo.

La intérprete de "Andar Conmigo" ve que la sociedad mexicana ha preferido mantenerse en la posición cómoda de encaminar a las mujeres a la figura de una madre sumisa, entregada a la familia y que no debe sentir ni expresar enojo, aunque tenga motivos para ello.

"Por más que se diga que somos un país diferente y moderno, eso no es cierto, lo sabemos perfectamente, seguimos pensando que si una mujer sale muy sexy algo le va a pasar. No sé si las canciones pueden generar cambios reales, pero sí pueden, por lo menos, despertar algo.

"Una canción puede concentrar en palabras algo que tú sabes que existe. No soy ni política ni activista, tampoco una persona que puede cambiar las cosas, solamente puedo, como creativa, expresar lo que siento. Estoy segura de que no soy la única que lo siente", sostuvo.

Si bien la ganadora de siete Grammy Latinos jamás se sintió intimidada por la industria musical, ve que actualmente las mujeres tienen la oportunidad de ser quienes deciden con sus propuestas y dar vuelo a su creatividad.

La presentación de anoche, parte del festival Tiempo de Mujeres, simbolizó para la intérprete el cierre de la etapa que vivió con su disco Tu Historia, ya que volverá a los escenarios hasta sus fechas en España en julio. Ahora ansía quedarse en casa a escribir canciones para un nuevo álbum.

"Tengo algunos años viviendo fuera de México y venir siempre me completa algo. El primer show que hicimos de esta gira fue en Tijuana, que es mi ciudad, ahora cerrar en el Zócalo es compartir con la gente quién soy en este momento. Siento que es parte de consolidar una relación cada vez más fuerte con mi país", finalizó.

Madre preocupada

Tocar por primera vez en el Zócalo llenó de emoción a Julieta Venegas, pero su hija Simona no la acompañó, debido a que acaba de entrar a la secundaria y la cantante no quería hacerla faltar.

"Con los años he aprendido que no todo se trata de mí. Ella está empezando una etapa increíble y preciosa, no debo sacarla. Estamos hablando todo el tiempo y me parece importante que ella viva", compartió.