Unen el country y el urbano

Ciudad de México– Por paradójico que suene, la canción ‘Lost in the Middle of Nowhere’ fue el encuentro de dos estilos: el urbano de Becky G y el country de Kane Brown.

"Escuché la canción y me volví loca. Me encantó y me emocionó mucho, así que grabé mi parte. Cuando surge la idea de además grabarla en español para mí fue genial porque era hacer historia con algo que nunca se ha hecho antes.

"Nunca ha habido una canción de country en español que yo hubiera escuchado, entonces estaba muy emocionada por juntar estos dos mundos", compartió la cantante en entrevista.

La intérprete de éxitos como ‘Mayores’ y ‘Sin Pijama’ se integró en esta nueva versión del cantautor estadounidense, quien incluyó el tema en su más reciente álbum ‘Experiment’.

Para el originario de Tennessee, quien se dio a conocer en 2015 a través de las redes sociales, también fue algo inédito.

"Becky fue muy dulce y me hizo sentir bienvenido desde el principio, fue mi primera vez grabando un video musical, cantando en español y es mi primera canción latina entonces fue toda una gran experiencia.

"Mezclar géneros para mí fue algo brillante porque estoy seguro de que tengo muchos fans que no necesariamente escuchan música latina y ella tiene muchos otros que probablemente tampoco escuchen country y creo que tenemos las bases para adentrarlos en esta fusión", expresó Brown.

El videoclip del sencillo, lanzado hace una semana en el canal de YouTube del músico, ya ha alcanzado más de ocho millones de reproducciones.

"Definitivamente ha sido algo que va más allá de lo que esperábamos, de una manera positiva. Estoy muy feliz de que la gente esté reconociendo que la música no se trata de cantar sólo en ciertos ritmos sino que podemos colaborar y juntar sonidos.

"La música tiene muchas opiniones, tú puedes amarla pero otros no, y ese es el riesgo que siempre tomamos como artistas, pero al final es nuestra forma de expresarnos y de entregar a nuestros fans algo que significa mucho para nosotros", añadió la cantante de origen latino.